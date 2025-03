UŽIVO Dinamovi prihodi u 2024. 77 mil. eura, rashodi 70 mil. €! Premije za LP bile su 5 mil. eura

Hrvatski prvak Dinamo u srijedu je od 18 sati po redovnom planu započeo skupštinu na maksimirskom stadionu. Neke od tema o kojima će se raspraviti na skupštini su financije kluba i promjena statuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Dinamo dobio novu zvijezdu: Stojković je istinska klasa, nasljednik Olma i Ivanušeca... | Video: 24sata Video

U Maksimiru je večeras održana još jedna redovna Skupština kluba na kojoj je od 60 članova skupštine stiglo 53. Sedmorica koja se nije pojavila u klubu bili su Mirko Barišić, Ivica Cvitković, Zrinko Hržić, Saša Janković, Zdravko Kačić, Mislav Ante Omazić i Miroslav Vukić. Predsjednik kluba Velimir Zajec na početku je pozdravio prisutne, pa svima poručio:

- Iza nas je dinamičnih, ali uspješnih godinu dana otkad smo svi ovdje u prostoriji preuzeli odgovornost za vođenje Dinama. Klub je financijski stabiliziran, stadion unatoč svim skepsama je nešto što će se konačno realizirati. Bilježimo rekorde članstva, posjete utakmicama, rekord osvojenih bodova u Ligi prvaka i razvijamo omladinski pogon. Sve ovo pokazuje da imamo viziju i da znamo što radimo i vjerujem da imamo podršku svih vas jer nas čeka izazovna završnica sezone. Cilj je obraniti naslov prvaka, izabrati novog sportskog direktora i gurati izgradnju stadiona i kampa. Zato svi moramo dati snažnu podršku Upravi i treneru i igračima i pokazati kako smo najjači kad su u Dinamu “glave skup”. Živio naš Dinamo!.

Brzo je riječ dobio potpredsjednik kluba Dubravka Skendera, a odmah su krenula pitanja (koja iz druge prostorije, preko malih ekrana nismo čuli) skupštinara Jure Zovka. Klupski odvjetnik je morao svim okupljenima objašnjavati kako se Skupština vodi prema novom Statutu kluba koji stoji i na službenim stranicama kluba. Nekima ipak nije sve bilo jasno...

Dinamo je u 2024. godine imao prihode u iznosu od 77 milijuna eura, a rashode 70 milijuna eura. Najviše su narasli prihodi od Uefe (sa 7 na 32 milijuna eura), iako je samo Liga prvaka donijela "modrima" 40 milijuna eura. Ali, to se knjiži kroz dvije godine (kako se Liga prvaka igrala u 2024. i 2025.), pa je Dinamo u 2024. uknjižio 27, a u 2025. dodatnih 13 milijuna eura.

Dinamo je u 2024. na transferima igrača zaradio 23 milijuna eura, a kako se na ljeto nije prodavalo, najviše se zaradilo na "starim transferima", točnije postocima od posljednjih transfera Gvardiola i Olma. Rashodi su pak povećani s 61,2 na 70 milijuna eura. Zvonimir Manenica je objasnio kako je tih 8,8 milijuna eura najviše otišlo na premije.

- Mi imamo pravilnik o premijama prema kojem određen postotak za plasman u Ligu prvaka ide momčadi i stožeru. A kako su prihodi bili veći, oko 5 milijuna eura smo dali na premije za Ligu prvaka - rekao je Manenica.

Godišnje financijsko izvješeće za 2024. je jednoglasno usvojeno.

Riječ je dobio predsjednik NO-a Branko Lesjak.

- Financije su stabilne, klub sve obveze izvršava na vrijeme, to je zasluga uprave kluba - poručio je Lesjak.

Onda se očekivano krenulo na dopune Statute kluba. Tomislav Globan je cijelu priču objasnio skupštinarima, riječ je o dinamovcima koji žive izvan Hrvatske, pa nemaju OIB i prema Zakonu o udrugama ne mogu postati članovi Dinama. Zagrepčani žele uključiti navijače i iz inozemstva u priču oko Dinama, pa su "modri" uveli institut "Prijatelja kluba": Tu će se voditi takvi navijači (bez OIB-a), i oni će moći lakše do ulaznica, imati popuste u Fan shopu, ali neće moći birati niti biti birani u izvršni odbor.

Opet se za riječ javio Jure Zovko koji je podržao ovu ideju, ali želi i ozbiljnije promjene Statuta (koje je i sam Globan najavio u skorašnje vrijeme). I Zovko je jedini bio suzdržan u ovoj ideji, preostalih 52 skupštinara su bili za te promjene Statuta.

Ivan Nauković je pričao o stadionu...

- Ponosno drugi put stojim pred vama u zadnja tri mjeseca pričajući o ovoj temi. I dalje do mene dolaze skeptični upiti na temu stadiona, ali svakim danom vidimo sve više dokaza kako je ovaj put to zbilja "to". Još uvijek nemamo sliku novog stadiona, ali i ovaj lijepi manji stadion u Kranjčevićevoj je važan, uskoro se počinje graditi. I to će nekoliko godina biti naš dom, možemo se njemu veseliti - poručio je Nauković, pa dodao:

- U svibnju kreće urbanističko-arhitektonski natječaj za izgradnju novog Maksimira. Još vjerujem da ćemo pod bor za Plavi Božić dobiti izgled novog stadiona. Kad se dogodi moment da ga možemo vidjeti, kad vidimo maketu bit će nam lakše. Kapacitet će biti između 33 i 35 tisuća gledatelja. Onda se Zagreb može prijaviti za finala Europske ili Konferencijske lige, to je bila želja Grada. Nekih 10% će biti VIP mjesta (kapacitet za 3500 gledatelja) koja će biti generator prihoda kao svugdje u svijetu. Ona će imati 90 "sky-boxova". Stadion će biti zaokružen, akustičan, komforan, dvoetažan, blizu terena. Jedino će sjeverna tribina BBB-a biti na jednoj etaži.

Nauković je bio opširan...

- Prva i druga momčad i cijela administracija kluba će u budućnosti biti na Maksimiru, sve osim omladinske škole koja će biti na drugoj lokaciji. Na stadionu će biti muzej, fabshop, kafić, restoran, teretana i sportski objekti na sjevernoj tribni, prostor za evente i izložbe. Uz stadion i sve sadržaje u sklopu stadiona, tu će biti i četiri pomoćna terena za prvu i drugu momčad. Planiramo i podzemnu garažu od 800 mjesta, vjerojatno na četiri kata. Ispod južnog bazena će biti dvorana za Futsal Dinamo i KK Dinamo, imat će teleskopske tribine za 2-3 tisuće gledatelja.

A onda je Nauković krenuo o kampu omladinske škole...

- On će biti na jednoj od dvije lokacije blizu stadiona. I to se mora izgraditi prije nego se počne graditi novi stadion. Dugoročno će to biti kamp za školu uz 5-6 terena i jedan stadion s nekoliko tisuća ljudi za utakmice juniorske Lige prvaka. Tu će biti smještajni kapaciteti za naše mlade igrače koji dolaze živjeti u Zagreb, ambulanta, restoran... svi važni prostorii. Proizvodnja mladih igrača mora biti temelj funkcioniranja Dinama. Taj kamp ćemo vjerojatno financirati sami, ne bih još o novcima koje ćemo uložiti. Hoćemo li uzimati kredit, tražiti sponzore, donacije članova kluba, to još ne znamo.

I stadion u Kranjčevićevoj...

- Mogu reći da nije bilo žalbi na proces, izgradnja počinje jako brzo, rok je 18 mjeseci. To znači da će stadion biti gotov krajem 2026., pa bi početak 2027. igrali u Kranjčevićevoj ulici - završio je Nauković.