Iz Hajduka vjerojatno odlazi Vukas, možda i Stanić i Kepčija

Predsjednik Jakobušić sastao se odmah u Puli sa Stanićem i od njega zahtijeva objašnjenje rezultatske krize i rješenje i plan kako iz nje izaći

<p>Uoči utakmice u Puli sastali su se novi predsjednik Hajduka <strong>Lukša Jakobušić</strong> i savjetnik <strong>Mario Stanić</strong>. Tema sastanka bila je samo jedna, Jakobušić je od Stanića tražio objašnjenje rezultatske krize te rješenje i plan kako iz nje izaći.</p><p>I Jakobušića i sve navijače intrigira kako to da nitko iz stručne piramide još uvijek nije preuzeo odgovornost za aktualno stanje, prije svih sam Stanić koji je na vrhu stručne piramide, i koji je na početku svog mandata u Hajduku kazao:</p><p>- Ja vam tvrdim da slika Hajduka nije ni približno onakva kakvom se prezentira u medijima. Čim nešto ne bude kako treba, ja ću prvi izaći u javnost i reći da je tako.</p><p>Očito je Stanić zaboravio na to svoje obećanje ili možda smatra kako je sve onako kako treba biti, no veliki dio navijača sigurno ne dijeli njegove stavove, kao uostalom ni novi predsjednik.</p><p>Otvoreno je to kazao na nastupnoj press konferenciji i prije najnovije blamaže u Puli. A to što je Jakobušić odlučio ne nagliti s odlukama i prespavati prije nego li ih donese, ne znači da o njima ne razmišlja te da rezova u danima koji slijede neće biti. Dosta toga će ovisiti i o Stanićevim razmišljanjima, sigurno je da bi mu najbezbolniji izlaz bio odlazak s Brbićem, čiji je i bio savjetnik, umjesto da ga smjene...</p><p>Ako ćemo se voditi logikom, nema tog scenarija koji bi <strong>Harija Vukasa</strong> zadržao na klupi Hajduka u dužem razdoblju. Do Osijeka možda, ali dalje - jako teško! Jednako tako i Marija Stanića, pa i Ivana Kepčiju...</p><p>Jakobušić je kazao kako mu savjetnik ne treba, ali mu treba jak čovjek za sportski segment. I nije naravno pitanje samo smjene, nego i koga dovesti, ima li Jakobušić spremno kvalitetno rješenje u rukavu? Hajduk je u prošlosti "potrošio" jako puno kadrova i nema baš previše kvalitetnih rješenja.</p><p>U nastojanju da prevlada financijsku krizu i izbori se za goli život, a traje to manje-više još od 1995. godine, "potrošili" su na Poljudu cijelu plejadu sjajnih igrača, trenera i kadrova, a ovo što se događa danas samo je rezultat tog procesa, u kome većinski vlasnik kluba, grad Split bježi od svoje prirodne uloge. Onako kako oni upravljaju klubom može upravljati bilo tko, sjediti prekriženih ruku, prepustiti izbor čelnika kluba drugome, i mirno gledati što se događa!? </p><p>I sve to pravdajući time da se politika ne treba miješati u rad kluba. I ne treba, politici nije mjesto u klubu, ali mu politika mora osigurati preduvjete za život, preduvjete da ne mora prodavati obiteljsko srebro i zlato za život, a onda kupovati "panjeve", kako su to slikovito performanceom prikazali navijači nakon poraza u Puli.</p>