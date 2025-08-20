Iz PAOK-a poručili: 'Bolji smo od Rijeke! Ali ima jedna stvar koja nam komplicira situaciju...'

PAOK je posljednjih godina postao 'krvnik' hrvatskog nogometa. Prije dvije godine izbacio je Hajduk iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu pa iste sezone Dinamo iz osmine finala, a grčki klub, za kojeg nastupaju Luka Ivanušec i Dejan Lovren, ovaj put čeka Rijeka u play-offu Europske lige.

Prva utakmica igra se u četvrtak od 20.45 sati na Rujevici, a Grci su na svom stadionu odradili press konferenciju, pred novinare je izašao trener Razvan Lucescu.

- Svaki trener želi vjerovati da će njegova momčad iz utakmice u utakmicu biti sve bolja. Igrači su ovaj tjedan odradili dobre treninge, nastojimo usvojiti radnički mentalitet i natjecateljski duh, a onda ga prezentirati na terenu. Rijeka je prošle sezone osvojila naslov hrvatskog prvaka, moramo očekivati kvalitetnu momčad. Cilj je, naravno, pobijediti. Očekujem da će obje utakmice biti zanimljive - kazao je rumunjski trener.

Zagreb: Konferencija za medije trenera PAOK-a Razvana Lucescua

O Rijeci kaže...

- Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom u nogama i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost.

Jesu li igrači pod pritiskom?

- U PAOK-u uvijek postoji pritisak, čak i kad posjetiš klupsku kuhinju. Toumba je sjajan stadion s gromoglasnim navijačima, naravno da postoji pritisak, kao što će postojati i u gostima. No, kvalitetne igre i rezultati mogu nam donijeti samopouzdanje.

Foto: NK Rijeka

Koja je razlika između Rijeke i PAOK-a?

- Naše prvenstvo još nije startalo, sve grčke momčadi u Europi se suočavaju s protivnicima koji su već u određenom natjecateljskom ritmu. To stvari čini kompliciranima... No, pokušat ćemo prevladati sve prepreke i plasirati se u Europsku ligu.

Utakmicu je najavio i francuski veznjak Soualiho Meite.

- Veselim se nadolazećoj utakmici. Rijeka je dobra momčad, ali mislim da smo se kvalitetno pripremili i da u goste stižemo po dobar rezultat. Znamo da, u slučaj poraza, idemo u Konferencijsku ligu, ali to nije naš cilj. Želimo samo Europsku ligu jer ipak se radi o višoj razini i boljem natjecanju, a uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, bez obzira koliko je to dobra momčad.