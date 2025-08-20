Obavijesti

NAJAVILI UTAKMICU

Iz PAOK-a poručili: 'Bolji smo od Rijeke! Ali ima jedna stvar koja nam komplicira situaciju...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Želimo samo Europsku ligu jer ipak se radi o višoj razini i boljem natjecanju, a uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, rekao je veznjak PAOK-a Soualiho Meite

PAOK je posljednjih godina postao 'krvnik' hrvatskog nogometa. Prije dvije godine izbacio je Hajduk iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu pa iste sezone Dinamo iz osmine finala, a grčki klub, za kojeg nastupaju Luka Ivanušec i Dejan Lovren, ovaj put čeka Rijeka u play-offu Europske lige. 

Prva utakmica igra se u četvrtak od 20.45 sati na Rujevici, a Grci su na svom stadionu odradili press konferenciju, pred novinare je izašao trener Razvan Lucescu. 

- Svaki trener želi vjerovati da će njegova momčad iz utakmice u utakmicu biti sve bolja. Igrači su ovaj tjedan odradili dobre treninge, nastojimo usvojiti radnički mentalitet i natjecateljski duh, a onda ga prezentirati na terenu. Rijeka je prošle sezone osvojila naslov hrvatskog prvaka, moramo očekivati kvalitetnu momčad. Cilj je, naravno, pobijediti. Očekujem da će obje utakmice biti zanimljive - kazao je rumunjski trener.

Zagreb: Konferencija za medije trenera PAOK-a Razvana Lucescua
Zagreb: Konferencija za medije trenera PAOK-a Razvana Lucescua | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

O Rijeci kaže...

- Teren će sve pokazati, no moramo biti spremni na Rijekin stil igre. Oni imaju igrače koji nastoje dominirati terenom, moramo kontrolirati situacije s loptom u nogama i biti usredotočeni na svaku moguću opasnost.

Jesu li igrači pod pritiskom?

- U PAOK-u uvijek postoji pritisak, čak i kad posjetiš klupsku kuhinju. Toumba je sjajan stadion s gromoglasnim navijačima, naravno da postoji pritisak, kao što će postojati i u gostima. No, kvalitetne igre i rezultati mogu nam donijeti samopouzdanje.

Foto: NK Rijeka

Koja je razlika između Rijeke i PAOK-a?

- Naše prvenstvo još nije startalo, sve grčke momčadi u Europi se suočavaju s protivnicima koji su već u određenom natjecateljskom ritmu. To stvari čini kompliciranima... No, pokušat ćemo prevladati sve prepreke i plasirati se u Europsku ligu.

Utakmicu je najavio i francuski veznjak Soualiho Meite.

- Veselim se nadolazećoj utakmici. Rijeka je dobra momčad, ali mislim da smo se kvalitetno pripremili i da u goste stižemo po dobar rezultat. Znamo da, u slučaj poraza, idemo u Konferencijsku ligu, ali to nije naš cilj. Želimo samo Europsku ligu jer ipak se radi o višoj razini i boljem natjecanju, a uvjereni smo da zaslužujemo biti tamo. Siguran sam da smo bolji od Rijeke, bez obzira koliko je to dobra momčad.

