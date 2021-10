Hrvatska je kralj dodatnih kvalifikacija, otkako su Fifa i Uefa uvele taj model dodatne šanse za odlazak na svjetsko i europsko prvenstvo nitko nema učinak kao "vatreni" - pet od pet! Ma nitko drugi ni blizu! Ali...

OK, nećemo biti defetisti, Hrvatska i dalje ima sve u svojim rukama. Kad je zadnje kolo odlučivalo, samo jednom smo kiksali, na putu do Eura 2000. remijem 2-2 sa SR Jugoslavijom. Ostalo? Pobjeda u Sloveniji za Euro 1996. pa opet kod susjeda za izboren playoff za SP 1998.

U kvalifikacijama za SP 2002. Jozićevi su "vatreni" bili u identičnoj situaciji kao sada Dalićevi: trebala je domaća pobjeda protiv najvećeg rivala u skupini za izravan plasman. I golom Bokšića pobijedili su Belgiju 1-0. Pa zadnje kolo kvalifikacija za Euro 2004., opet domaća utakmica, opet bitka s Belgijom i pobjeda 1-0 protiv Bugaske golom Olića, koja nas je odvela u dodatne kvalifikacije.

Cico Kranjčar je plasman na SP u Njemačku riješio prije zadnjega kola, kao i Slaven Bilić za Euro 2008. Kao i izgubio šanse za SP 2010. Ni za Euro 2012. nije bilo presudno zadnje kolo, kao ni za SP 2014., a za Euro 2016. na zadnjoj stubi Čačićeva je momčad pobijedila Maltu 1-0 i potvrdila drugo mjesto. Dok se Dalićeve drame na putu za Rusiju i pobjede 2-0 u Kijevu da bi izborili playoff dobro sjećamo. Euro 2020. izborio je prije zadnjega kola.

Eh sad, plan B. Ako Hrvatska ne pobijedi Rusiju (ili Maltu), sigurno će biti druga. I ići u playoff. No, on se više neće igrati kao do sada, nema više dvije utakmice kod kuće i u gostima, nositelji i nenositelji... Ne, sve je "pokvarila" Liga nacija.

Naime, u playoff za Svjetsko prvenstvo ići će deset drugoplasiranih iz kvalifikacijskih skupina i dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija, koje nisu u svojoj skupini kvalifikacija zauzele neko od prva dva mjesta.

Prema sadašnjem stanju, u playoffu bi se, uz Hrvatsku, našli:

No, nema dva okršaja doma i vani nego će tih 12 reprezentacija u tri skupine, iz kojih pobjednik ide na SP. Igra se polufinale, čiji je domaćin šest najboljih drugih reprezentacija u kvalifikacijskim skupinama, koji su ujedno i nositelji, i među kojima Hrvatska trenutačno jest. A domaćin finala odredit će se ždrijebom.

Igra se 24. i 25. ožujka 2022. polufinala te 28. i 29. ožujka finala.