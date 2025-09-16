Nikad nisam asistirao i zabio protiv tako velikog protivnika, kaže nam Trontelj, desni bek Gorice
'Iz Ukrajine sam izašao vlakom pod okriljem noći. Pobjeda nad Dinamom najdraža mi je dosad'
Gorica je prošlog vikenda iz 16. pokušaja pobijedila Dinamo u Maksimiru. "Modri" su do tada imali 13 pobjeda, a dvije utakmice završile su neodlučeno. Jedan od najzaslužnijih za slavlje Turopoljaca 2-1 bio je slovenski desni bek Žan Trontelj (25). Prvi je asistirao Španjolcu Ikeru Pozu, a potom i zabio početkom drugog poluvremena za povećanje vodstva.
