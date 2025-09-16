Obavijesti

JUNAK GORICE ZA 24SATA PLUS+

'Iz Ukrajine sam izašao vlakom pod okriljem noći. Pobjeda nad Dinamom najdraža mi je dosad'

Piše Mato Galić,
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nikad nisam asistirao i zabio protiv tako velikog protivnika, kaže nam Trontelj, desni bek Gorice

Gorica je prošlog vikenda iz 16. pokušaja pobijedila Dinamo u Maksimiru. "Modri" su do tada imali 13 pobjeda, a dvije utakmice završile su neodlučeno. Jedan od najzaslužnijih za slavlje Turopoljaca 2-1 bio je slovenski desni bek Žan Trontelj (25). Prvi je asistirao Španjolcu Ikeru Pozu, a potom i zabio početkom drugog poluvremena za povećanje vodstva.

