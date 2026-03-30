USKORO DEBI?

Izabrao je Hrvatsku i podigao prašinu, njegov trener: Dugo je razmišljao, ovo je velika šansa

Piše Jakov Drobnjak
Izabrao je Hrvatsku i podigao prašinu, njegov trener: Dugo je razmišljao, ovo je velika šansa
Bit će to velika prilika za njega. Ne znam točne detalje njegovih razloga, a ono što znam nije nužno na meni da podijelim, rekao je John Musinho, koji vodi Adriana Segečića u Portsmouthu

Adrian Segečić izabrao je Hrvatsku umjesto Australije, a debitirati bi mogao u važnom dvoboju U-21 reprezentacije protiv Turske (utorak, 17.30) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Australci su se naljutili što je mladi talent izabrao "vatrene", a o cijeloj situaciji progovorio je i njegov trener u Portsmouthu, John Mousinho, koji je naglasio da se Segečić konzultirao s njim prije odluke.

Zagreb: Trening U-21 reprezentacije uoči utakmice protiv Turske u kvalifikacijama za EP | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Razgovarao sam s njim. On je o tome dugo i temeljito razmišljao. Bit će to velika prilika za njega. Ne znam točne detalje njegovih razloga, a ono što znam nije nužno na meni da podijelim, to je pitanje za Segečića. Međutim, ono što znam jest da je tijekom protekle tri reprezentativne pauze jednom pozvan u reprezentaciju Australije i to u vrijeme kada sam mislio da je vjerojatno u najboljoj formi ove sezone. A kada je i pozvan, nije nastupio, sjedio je na tribinama u obje utakmice. Mislim da je to odigralo ulogu. On je spomenuo nekoliko stvari, moje je mišljenje da je to fantastična prilika. Hrvatska je vrlo jaka nogometna nacija - rekao je Mousinho.

Zaključio je kako je bolje za klub da Segečić igra za Hrvatsku zbog toga koliko će biti odsutan u vrijeme pauza za reprezentaciju.

-  S naše točke gledišta, njegova kraća putovanja sada kada je s Hrvatskom su bonus. Međutim, moje je mišljenje bilo da je to njegova odluka i drago mi je što će u svakom slučaju igrati međunarodni nogomet. Vidim prednosti i nedostatke u oba izbora koja je imao. Ali to što je imao izbor prilično je lijep luksuz - rekao je.

