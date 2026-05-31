Bielsa odabrao! Suarez izostavljen s popisa za SP, iako je htio povratak. Najbolji strijelac Urugvaja ipak ostaje kod kuće. Urugvajce predvodi sjajni Federico Valverde
Izašao popis Urugvaja, Suarez ipak ne putuje na Mundijal...
Legendarni trener Marcelo Bielsa objavio je popis Urugvajaca za Svjetsko prvenstvo, a na njemu nema najboljeg strijelca reprezentacije Luisa Suareza. "El pistolero" se oprostio od reprezentacije 2024. godine nakon što se sukobio s Bielsom, ali se nedavno pokajao i rekao kako nikad ne bi mogao reći ne svojoj zemlji. Ipak, Bielsa je odlučio da mu Suarez nije potreban.
Suarez igra za Inter Miami, a za Urugvaj je u 134 nastupao zabio 69 golova. Bio je Svjetskim prvenstvima 2010., 2014., 2018. te 2022. godine, ali jubilarnog petog neće biti. Urugvajsku reprezentaciju na SP-u u Americi predvodit će Federico Valverde, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez te Rodrigo Bentancur.
Popis Urugvaja:
Golmani: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele
Braniči: Ronald Araujo, José María Giménez, Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña
Vezni igrači: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Juan M. Sanabria, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez
Napadači: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas
