Izašao popis Urugvaja, Suarez ipak ne putuje na Mundijal...

Legendarni trener Marcelo Bielsa objavio je popis Urugvajaca za Svjetsko prvenstvo, a na njemu nema najboljeg strijelca reprezentacije Luisa Suareza. "El pistolero" se oprostio od reprezentacije 2024. godine nakon što se sukobio s Bielsom, ali se nedavno pokajao i rekao kako nikad ne bi mogao reći ne svojoj zemlji. Ipak, Bielsa je odlučio da mu Suarez nije potreban.

Suarez igra za Inter Miami, a za Urugvaj je u 134 nastupao zabio 69 golova. Bio je Svjetskim prvenstvima 2010., 2014., 2018. te 2022. godine, ali jubilarnog petog neće biti. Urugvajsku reprezentaciju na SP-u u Americi predvodit će Federico Valverde, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez te Rodrigo Bentancur.

Popis Urugvaja:

Golmani: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Santiago Mele

Braniči: Ronald Araujo, José María Giménez, Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña

Vezni igrači: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Emiliano Martínez, Agustín Canobbio, Juan M. Sanabria, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez

Napadači: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas