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BORBA ZA TITULU

Izašle nove projekcije za HNL. Evo tko je favorit za naslov

Piše Ivan Tomašković,
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Izašle nove projekcije za HNL. Evo tko je favorit za naslov
Hajduk i Dinamo sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Football Meets Data izračunao je i vjerojatnost plasmana među dvije, tri i četiri najbolje momčadi prvenstva

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Hajduk i Dinamo, vodeći dvojac HNL-a pobjedama su zaključili 10. kolo HNL-a. Nakon tih utakmica izašla je nova projekcija popularne online platforme Football Meets DataDinamo je i dalje najveći favorit za osvajanje HNL-a. Zagrebački klub trenutačno ima 57,1 posto izgleda za naslov prvaka.

Hajduku se sada daje 32,1 posto izgleda za osvajanje prvenstva Slijedi Rijeka sa šest posto izgleda za naslov, pa zatim Varaždin s četiri posto izgleda za naslov. 

Football Meets Data izračunao je i vjerojatnost plasmana među dvije, tri i četiri najbolje momčadi prvenstva. Dinamo ima čak 85,1 posto izgleda da sezonu završi među prve dvije momčadi, 95,1 posto za plasman među tri najbolje i 98,8 posto za završetak među prve četiri.

Hajduk je također u vrlo povoljnoj poziciji. Splićani imaju 71,4 posto izgleda za plasman među prve dvije momčadi, 89,2 posto za prva tri mjesta te 96,6 posto za završetak među četiri najbolje ekipe.

Što se pak tiče ispadanja iz lige najveće probleme mogao bi imati Rudeš, kojem model daje 44,1 posto vjerojatnosti ispadanja iz lige.

Odmah iza njega nalazi se Gorica s 31,1 posto, dok Slaven Belupo ima 12,4 posto izgleda za ispadanje. Lokomotiva je na 7,4 posto, a Istra 1961 na 4,3 posto.

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