Svojevremeno je bio jedan od najvećih hrvatskih talenata. Ali u većini slučajeva samo talent nije dovoljan. Potrebni su red, rad, disciplina, kontrola, a on to na početku svoje karijere nije imao. Štoviše, skandali i problemi su se privlačili za njega kao magnetom ''gonjeni". I to je vjerojatno najveći razlog zašto nije do kraja ispunio svoj potencijal.

Nakon 11 godina Marko Livaja (27) se okolnim putem vratio u svoj Hajduk. Bio je u to vrijeme jedan od najvećih hrvatskih talenata i Hajdukov talent u kojeg se silno vjerovalo, ali 2010. godine je otišao u Inter kao šesnaestogodišnjak.

Sudbina je htjela da se nakon dvije godine vrati na Poljud, ali kao igrač "nerazzurra". Inter je tada igrao protiv Hajduka u 3. pretkolu Europske lige, Livaja je dobio nekoliko minuta u završnici, ali doček baš nije bio dobar jer su ga dočekali žestoki zvižduci.

- Ovo mi je bila prva utakmica za Inter, sretan sam što smo pobijedili u mom debiju. Žao mi je što sam ušao kod 0:3, nadao sam se da će rezultat biti manji, da Hajduk neće ovako teško izgubiti - govorio je tada Livaja.

Torcida mu je zviždala i vrijeđala ga kad je ulazio u igru.

- Očekivao sam to. Sve je oko mog dolaska bilo napumpano. Ne želim se opterećivati, navijam za Hajduk, nikome ne zamjeram ništa. Jednom ću i ja reći sve o mom odlasku iz Splita - rekao je tada mladi hrvatski napadač.

Na odlasku iz Splita, nešto ranije, stizale su drugačije poruke.

U Interu pak nikada nije dobio pravu priliku pa je minutažu tražio putem drugih talijanskih klubova. No nije se baš proslavio. Nažalost, zbog incidenata iz tog doba ostao je upamćen kao zločesti dečko hrvatskog nogometa, a posebno iz razdoblja provedenog u Atalanti gdje su čelnici imali pravu borbu s njim.

'Božica' ga je nekoliko puta izbacivala iz momčadi zbog sukoba sa suigračima i trenerima, a jednom je na treningu šakom u glavu udario suigrača Ivana Radovanovića.

- Unio mi se u lice nakon jednog duela. Pokušao sam se odmaknuti, ali on me udario šakom u glavu. Sreća da sam bio okrenut leđima. Mogao mi je slomiti nos. Takvima nije mjesto u nogometu - govorio je Radovanović i dodao:

- Prihvatio sam ga, vozio na treninge iako živim na drugom kraju grada... Rekao sam mu da se smiri i koncentrira na igru jer ima sjajne nogometne kvalitete, ali me razočarao karakterno. Smijao mi se dok sam krvavog lica išao u ambulantu.

Iz Atalante je otišao 2014. godine u Rubin iz Kazana pa je za talijanske medije pričao kako se jednom skoro potukao s tadašnjim trenerom Atalante Stefanom Colantuonom.

- Nikakve tučnjave nije bilo. Bilo je samo ružnog ponašanja zbog kojeg je Livaja udaljen s treninga. S igračem se nikada u životu nisam potukao pa ne bih počeo niti s Livajom. Smiješno mi je to što priča da su njegovi prijatelji ljubomorni na njega. Ja mu osobno želim sve najbolje. Neka ostvari veliku karijeru, ali i neka pronađe skupinu ljudi poštenih i strpljivih kakve je imao u Atalanti - rekao je Colantuono te odlučio završiti razgovor:

- Nemam zapravo više ništa za dodati jer ako ćete me tražiti da vam sada još nešto kažem, o njegovom sportskom ili privatnom životu, ni enciklopedija ne bi bila dovoljna - završio je Colantuono.

Livaja je igrao i za sve uzraste u hrvatskoj reprezentaciji, a iz one U-21 je također bio nekoliko puta izbačen. A Niko Kovač, koji je u to vrijeme bio izbornik, rekao je da ga više nikad neće zvati.

- Livajin zastupnik je zvao i tražio da njegovog igrača oslobodim utakmice protiv Lihtenštajna. Nisam na to pristao i inzistirao sam da dođe na okupljanje. Zvao sam ga, slao poruku, zvali su ga ljudi iz stožera, no on pet dana nije reagirao. Dok sam ja u ovoj reprezentaciji, on tu više neće igrati. Takvo ponašanje neću nikome tolerirati - rekao je 2013. godine tadašnji izbornik U-21 reprezentacije.

Na Livajinu sreću, Niko Kovač je ubrzo preuzeo 'vatrene' pa ga je tadašnji izbornik U-21 reprezentacije Nenad Gračan odlučio mu je oprostiti grijehe iz prošlosti. No prije prve utakmice, opet je izbačen. Bilo je to u veljači 2014. godine uoči susreta protiv Slovenije kada ga je Atalanta suspendirala jer se odbio zagrijavati tijekom utakmice, a ubrzo ga je i Gračan izbacio iz reprezentacije. Nastup za 'mini vatrene' konačno je dočekao u listopadu u play-offu za plasman na EP. Hrvatska je tada igrala protiv Engleske, odigrao je obje utakmice, zabio je jedan gol, a to su mu bili i posljednji nastupi za mladu reprezentaciju.

U to vrijeme upoznao je bivšu manekenku Iris Rajčić, s kojom je u međuvremenu dobio dijete, i konačno se posvetio nogometu. Skandali su ostali iza njega, smirio je svoju narav te je njegov talent počeo dolaziti do izražaja. Nakon prolazne ere u Rubinu iz Kazana te Empoliju, gdje je bio jednu sezonu na posudbi, došao je u Las Palmas.

U 26 utakmica zabio je sedam golova uz četiri asistencije pa je 2017. godine napravio najbolji potez u svojoj karijeri. Prvo je otišao na posudbu, a onda 2018. godine i potpisao za grčki AEK gdje je procvjetao. Vrlo brzo je postao najbolji igrač momčadi, a u to vrijeme je stigla i najveća kruna njegove karijere kada ga je u reprezentaciju pozvao Zlatko Dalić. Skupio je za 'vatrene' četiri nastupa bez učinka, a igrao je protiv Portugala, Španjolske, Engleske i Jordana.

Za AEK je u 147 utakmica zabio 42 gola i 29 puta asistirao, a 2018. godine je donio klubu naslov prvaka Grčke.

Ove godine isticao mu je ugovor, do dogovora s Grcima nije došlo pa je odlučio na svoju štetu raskinuti ugovor. Nakon nekog vremena, ponajviše zbog supruge koja će uskoro roditi, se odlučio vratiti tamo gdje je sve počelo. U svoj Hajduk.

Potpisao je do kraja sezone i napokon će ispuniti svoj san tako što će zaigrati za svoj najdraži klub. A tko zna, možda ga dobre igre opet vrate u reprezentaciju.