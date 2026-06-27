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VJERA U EKIPU

Izbornik Belgije: 'Ma kakva gerijatrija? Stariji igrači izborili su prolaz, ponosan sam na njih'

Piše HINA,
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Izbornik Belgije: 'Ma kakva gerijatrija? Stariji igrači izborili su prolaz, ponosan sam na njih'
Foto: Lee Smith

Leandro Trossard (31) zabio je dva gola, dok su po gol zabili Kevin De Bruyne (34), Romelu Lukaku (33) i Alexis Saelemaekers (27)

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Izbornik Belgije Rudi Garcia pripisao je zasluge svojim starijim igračima za predvodništvo u pobjedi od 5-1 nad Novim Zelandom na Svjetskom prvenstvu u petak, odbacujući kritike o veteranskoj jezgri momčadi ranije na turniru.

Leandro Trossard (31) zabio je dva gola dok je Belgija pobijedila Novi Zeland i osigurala prvo mjesto u skupini G te plasirala se u osminu finala. Kevin De Bruyne (34), Romelu Lukaku (33) i Alexis Saelemaekers (27) također su se upisali na listu strijelaca.

Belgija je završila iznad Egipta po gol-razlici nakon što su obje momčadi završile s pet bodova iz tri utakmice. Belgijanci će se sljedeće suočiti s jednom od osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Garcia je novinarima rekao da je njegova momčad bila učinkovitija nego u utakmicama protiv Egipta i Irana.

FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium
Foto: Agustin Marcarian

- Ovo su stari igrači učinili večeras, citiram kraj navodnika. Sada, još nismo ništa osvojili, ali smo prešli u sljedeću fazu, hvala Bogu što smo imali razliku od četiri gola i to nam je dalo priliku da budemo prvi u skupini. Ne možemo reći da smo potpuno ušli u to, ali rastemo. Dobivamo zamah. Vidjet ćemo protiv koga ćemo igrati u osmini finala, ali uživat ćemo u ovoj prvoj pobjedi - rekao je Garcia nakon utakmice.

- Vjerujem svojim igračima i zato je moja momčad ovakva kakva jest upravo sada. Potpuno vjerujem svojim vođama i postoji samo jedna stvar koju možemo učiniti. To se zapravo događa na terenu i stoga se odgovor dogodio na terenu i nemam što drugo za reći - dodao je.

Novozelandsko putovanje na Svjetsko prvenstvo završilo je porazom od Belgije 1-5 u petak, ali izbornik Darren Bazeley rekao je da je ponosan na to kako su njegovi igrači igrali unatoč tome što su završili na posljednjem mjestu u skupini G.

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