UŽIVO Huliganski kaos u Splitu: Veliki sukob na Rivi! Javili se Nizozemci: 'Ovdje si bez šanse'

ZADRANI NAPALI NIZOZEMCA?

Nizozemski državljanin doživio je incident na području Babinduba, gdje ga je nepoznati vozač zaustavio, nakon čega je više osoba oštetilo automobil kojim je putovao prema Zadru, javlja zadarski portal 057 info. Policija istražuje slučaj, a jedna osoba već je privedena u službene prostorije.

Prema informacijama zadarske policije, 52-godišnjak je 14. listopada oko 10.30 prijavio da se incident dogodio dan ranije, oko 20 sati. Na vozilu sisačkih registarskih oznaka policija je obavila očevid i utvrdila mehanička oštećenja. U događaju nitko nije ozlijeđen.

Nakon zaprimljene prijave pokrenuto je kriminalističko istraživanje. Policija je prikupila prve operativne informacije i obavila razgovore, a jedna muška osoba dovedena je u službene prostorije u vezi s događajem.

Kako navodi isti izvor, Nizozemac je putovao unajmljenim automobilom iz Zračne luke Zadar. Incident se dovodi u vezu s utakmicom Hajduka i Ajaxa u Splitu, a portal navodi sumnje da su u događaj bili uključeni zadarski navijači.

Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o okolnostima događaja ni mogućem motivu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.