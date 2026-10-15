Noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa dogodio se veliki sukob na splitskoj rivi u kojem je 150 torcidaša napalo Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi
UŽIVO Huliganski kaos u Splitu: Veliki sukob na Rivi! Javili se Nizozemci: 'Ovdje si bez šanse'
Nizozemski državljanin doživio je incident na području Babinduba, gdje ga je nepoznati vozač zaustavio, nakon čega je više osoba oštetilo automobil kojim je putovao prema Zadru, javlja zadarski portal 057 info. Policija istražuje slučaj, a jedna osoba već je privedena u službene prostorije.
Prema informacijama zadarske policije, 52-godišnjak je 14. listopada oko 10.30 prijavio da se incident dogodio dan ranije, oko 20 sati. Na vozilu sisačkih registarskih oznaka policija je obavila očevid i utvrdila mehanička oštećenja. U događaju nitko nije ozlijeđen.
Nakon zaprimljene prijave pokrenuto je kriminalističko istraživanje. Policija je prikupila prve operativne informacije i obavila razgovore, a jedna muška osoba dovedena je u službene prostorije u vezi s događajem.
Kako navodi isti izvor, Nizozemac je putovao unajmljenim automobilom iz Zračne luke Zadar. Incident se dovodi u vezu s utakmicom Hajduka i Ajaxa u Splitu, a portal navodi sumnje da su u događaj bili uključeni zadarski navijači.
Policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o okolnostima događaja ni mogućem motivu, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
U tekstu pod naslovom "Navijač Ajaxa dijeli potresnu priču iz Splita: ‘Ovo je stvarno nešto sasvim drugo‘" jedan je nizozemski navijač opisao neugodnosti koje je doživio tijekom boravka u Splitu. Tvrdi da su ga već u zračnoj luci detaljno kontrolirali i ispitivali o smještaju, no da su se pravi problemi, prema njegovu svjedočenju, pojavili tek nakon dolaska u grad.
- Ne želim nikoga preplašiti, ali ovo moram reći; ovdje si jednostavno bez šanse. Došli smo taksijem u mračne ulice, a pri izlasku odmah su nas primijetili likovi u crnom. Nije bilo povratka. Vrlo brzo nas je opkolila skupina od oko dvadeset muškaraca s fantomkama i oružjem - napisao je.
KBC Split tijekom noći zaprimio je još dvojicu nizozemskih državljana koji su zatražili liječničku pomoć zbog lakših ozljeda. Nakon što im je pružena potrebna medicinska pomoć, obojica su puštena iz bolnice, javio je Dalmatinski portal.
Na nizozemskoj televiziji pojavio se vođa navijača Ajaxa i zavapio kako klubove u gradovima kao što su Split i Atena treba izbaciti jer njihovi navijači napadaju nedužne ljude. Posjetimo, navijači Ajaxa su uhićeni u četvrtak prije podne, a kod njih su nađeni noževi i kamenje.
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Naši čitatelji fotografirali su napad u Splitu. Galeriju pogledajte OVDJE.