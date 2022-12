Izbornik Brazila zaplesao je s igračima: 'Nije to nepoštovanje. Htio sam da me igrači sakriju...'

Brazil je razbio Južnu Koreju u osmini finala Svjetskog prvenstva (4-1). Četiri je gola zabio do poluvremena, a mogao je i još, ali bilo je sasvim dovoljno da pokaže moć i zakaže dvoboj s Hrvatskom u petak od 16 sati za ulazak među četiri u Katru.

Izbornik Tite, kao ni povratnik Neymar, na konferenciji za medije nisu ni riječi posvetili Hrvatskoj, a tema pod povećalom bila je proslava brazilskih golova. Cijela momčad bi se okupila i plesala 20-ak sekundi, a u jednom trenutku pridružio im se i trener. Neki su to vidjeli kao nepoštovanje protivnika, ali ne i Brazilci.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaković junak Hrvatske

- Uvijek ima onih koji to gledaju kao nepoštovanje. Rekao sam igračima da me malo pokriju, znam koliko se sve vidi. Nisam htio da to protumače na bilo koji drugi način nego veselje zbog gola, rezultat i izvedbe, ne kao nepoštovanje prema suparniku ili Paulu Bentu, kojega jako poštujem. Ali nije bilo načina da to sakrijemo - rekao je Tite.

Neymar se vratio na teren nakon dvije utakmice pauze zbog ozljede gležnja u utakmici protiv Srbije. Zabio je penal u 13. minuti, a Fifa ga je proglasila igračem utakmice.

- Momčad zna da tu može raditi razliku. On je tehnički vođa. Svatko ima neku upečatljivu karakteristiku, a on je onaj koji oplemenjuje druge.

Foto: CARL RECINE

Brazilci su igrali lepršavo u prve dvije utakmice protiv Brazila i Švicarske, ali poremetio ih je poraz od Kameruna u trećoj utakmici, uz ozljede Gabriela Jesusa i Alexa Tellesa.

- Htjeli smo zaigrati s Jesusom, a neke informacije o njemu su me razljutile. Htio bih osuditi neodgovornost čovjeka koji je to dao u javnost - istaknuo je izbornik i oporvrgnuo da napadač Arsenala zbog ozljede koljena neće više biti u konkurenciji u Katru.

- Momčad je evoluirala i to se ne može sakriti. Pogledajte koliko smo prilika stvorili, puno više nego u prethodnoj utakmici (protiv Kameruna, op.a.), koja nije bila učinkovita. A mora biti! Ovo natjecanje traži da budete učinkoviti, stvarate prilike i zabijate - kaže Tite.

