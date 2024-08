Izbornik Južnog Sudana okrivio suce za poraz od Srbije: Ovo je sramota! To je sve što imam reći

Košarkaškoj reprezentaciji Južnog Sudana trebala je pobjeda ili poraz manji od tri razlike da bi prošli u četvrtfinale Olimpijskih igara, ali Srbija je pobijedila 96-85 i izborila prolazak skupine s drugog mjesta. S tim se nije mirio izbornik Južnog Sudana Royal Ivey koji je za poraz optužio suce.

- Kakva sramota, ovo je sramota! Moji momci su uložili srce i dušu, ovo je sramota! To je sve što imam za reći - bijesno je rekao, a tijekom utakmice zaradio je i tehničku pogrešku zbog konstantne rasprave s djeliteljima pravde.

Sve do posljednje četvrtine to je bila egal utakmica, a devet minuta prije kraja Sudanci su bili na samo jedan poen zaostatka, s čim bi prošli. Ipak, Srbi su odličnom posljednjom četvrtinom odnijeli pobjedu i osvojili drugo mjesto u skupini C iza SAD-a.

