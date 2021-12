Sve je u redu, opala je na kuk i sve će biti u redu, rekao je izbornik Nenad Šoštarić nakon pobjede Hrvatica nad Paragvajem 38-16 u drugom kolu prve runde Svjetskog prvenstva u Španjolskoj pa ipak najbitnijom informacijom otvorio intervju za RTL.

- Ova utakmica nam je trebala, u kojoj će se svi razigrati i vratiti samopouzdanje. Prvenstveno u obrani, igrali smo plitku obranu. Malo smo napravili pomutnju s utrčavanjem naših krila i stvaranjem viškova. Osim prvih 10 minuta kad je bio prisutan grč, ostalo je sve bilo jako lijepo - dodao je izbornik pa nastavio:

- Sve u svemu, mislim da je minutaža danas korektno raspodijeljena. Nitko nije preumoran, svi su dobili svoju priču i sada se polako pripremamo za Japan.

Upravo će nam ekipa Japana biti najveće iskušenje u ovoj fazi Svjetskog prvenstva.

- Trebat će prije svega dobru obranu igrati i nakon toga pokušavati, mada Japan dobro trči, i njih pretrčati. U fazi napada moramo biti jako organizirani i doći do situacije za normalan šut. Japan igra drugačije od Paragvaja, u 6-0 obrani, što može biti šansa za naše pucače. Ima detalja koje u dan i pol još moramo proučiti, ali riješit ćemo sve.

Ana Turk je ponijela titulu igračice utakmice. Danas je bila maestralna, ali skromna Ana ima drugačiju poruku.

- Htjela bih čestitati curama, odigrali smo dobru utakmicu i napokon pobijedili na Svjetskom prvenstvu. To će nam puno značiti za dalje. Utakmica je bila takva da su mogućnosti bile da je bilo više mjesta za krila i pivote. I zato sam možda sada ja izabrana za najbolju igračicu, ali ne mislim da je to ispravno. Jer sve smo bile dobre. Tea na golu je bila odlična, ne znam koliko je penala obranila... Ali to je naša Tea.

Za kraj je prokomentirala idući susret s Japanom u ponedjeljak.

- Gledali smo Japan protiv Paragvaja i jako su brze, lopta im je jako brza. Igraju divlju obranu i moramo se pripremiti. Mislim da su slične Paragvaju, ali na puno većoj razini. Morat ćemo se pripremiti na 150 posto da bismo ih pobijedile.