Jako sam sretan. Svi momci su odigrali odlično. Borna Gojo je uspio svladati Popyrina koji igra čitavu godinu na ATP turnirima, ima odlične rezultate i to je svakako izvanredan rezultat. Marin je set i pol igrao kao broj jedan na svijetu. Nakon toga je napravio nekoliko grešaka, ali je i on odigrao odličan meč protiv De Minaura. Par Mektić - Pavić je pokazao zašto je prvi na svijetu. Odigrali su perfektan meč prokomentirao je izbornik hrvatske reprezentacije koja je ovom pobjedom napravila veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale u koje će se plasirati pobjednici svake od šest skupina te još dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije.

Hrvatska reprezentacija je sjajno otvorila nastup na završnom turniru Davis Cupa pobijedivši Australiju u Torinu sa 3-0 uz gubitak jednog seta, a izbornik Vedran Martić je nakon prospavane noći još jednom pohvalio svu četvoricu igrača koji su bili na terenu u četvrtak.

Martić se posebno osvrnuo na Čilićevu pobjedu protiv Alexa De Minaura u kojoj je najbolji hrvatski tenisač vodio 6-1, 3-1 prije nego što se Australac uspio vratiti i izboriti treći set, ali je Marin ipak došao do boda koji je u tom trenutku već značio pobjedu hrvatske reprezentacije.

- Takvu dominaciju nad De Minaurom još nisam vidio. Igrao je perfektan tenis i nadam se da će i u Davis Cupu i tijekom sljedeće sezone nastaviti tako i vratiti se među desetoricu najboljih, što i zaslužuje - izjavio je Martić čije izabranike u nedjelju od 10 sati čeka dvoboj protiv reprezentacije Mađarske predvođene Martonom Fucsovicsem, 40. na pojedinačnoj ATP ljestvici.

- Sve je još otvoreno. Drugi mađarski igrač je slično rangiran kao naš drugi igrač. Marin je možda blagi favorit protiv Fucsovicsa, no i to je daleko od laganog meča, jer Marton igra jako dobro. Mađarski par ne poznajemo baš, to nam je mala nepoznanica, ali vidjet ćemo u subotu kad budu igrali protiv Australije.

Iz hrvatskog tabora su nakon dvoboja s Australcima stigle i pohvale na račun navijača koji su u velebnoj dvorani Alpitour stvorili barem dijelić domaćinske atmosfere po kakvoj je Davis Cup bio prepoznatljiv do promjene formata natjecanja.

- Navijači su stvarno puno pomogli. Ja sam im neizmjerno zahvalan. U ogromnoj dvorani stvorili su izvanrednu atmosferu. Zbog okolnosti kakve jesu, sigurno da je posjećenost manja, ali svima zahvaljujemo na podršci - poručio je Vedran Martić.