Izbornik oštro: Koga ne zovem u reprezentaciju, treba šutjeti i raditi, ne galamiti po novinama

Izbornik Zlatko Dalić povest će 'vatrene' na nadolazeće Europsko prvenstvo, a pitanje je hoće li to raditi i nakon velikog natjecanja. No, bilo kako bilo, ispred njegovih izabranika je za sedam mjeseci Euro nakon što su pobijedili Armeniju (1-0) kod kuće. Heroj je bio Ante Budimir (32) koji je trudom i radom ponovno stigao u reprezentaciju, a takvi bi prema izborniku trebali biti svi koji nisu na popisu.

- Ono što me veseli i ono što ja želim je da igrač kad nije u reprezentaciji bude skroman, da šuti i radi svoj posao te da se nametne kroz golove i utakmice, a ne po novinama. Tko god galami po novinama, toga više nema u reprezentaciji niti će ga biti. To oni jako dobro znaju. Samo pozitiva. Ante je bio pozitivan, zavrijedio je ovu šansu i dobio ju je - objasnio je izbornik za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Ante Budimir?

Nakon što je otišao u Saudijsku Arabiju, sa raznih su strana na račun Marcela Brozovića (31) stizale kritike, a po izlasku Modrića iz igre protiv Latvije, upravo je Broz bio kapetan 'vatrenih'.

- Ima i Broz pravo na svoj jedan loš dan, loš tjedan. To je bilo u listopadu. Šest godina vuče, igra, trči. Svaku utakmicu najviše kilometara istrči i da sve od sebe. Možda je sad njegov intenzitet pao odlaskom u Saudijsku Arabiju, ali on nikad ne zakaže u reprezentaciji - objasnio je izbornik.

Nakon poraza od Walesa (2-1) i Turske (1-0) bilo je tu i kritika na račun izbornika Dalića, ali kao i uvijek, tu su pohvale nakon plasmana na Euro kao i podrška navijača.

- Ja kritike nisam doživio niti osjetio jer ne pratim društvene mreže ni portale kad netko galami. A galame frustrirani ljudi kojima je krivo da je Hrvatska nešto napravila i svoju frustraciju pokušaju iskaliti na meni svojim bijesom. Ja to nisam pratio. Gdje god sam se pojavio i gdje god sam bio, samo sam doživio podršku. Nikada nisam imao više motiva nego sada, nikad nisam bio jači nego sada. To se prelilo na našu reprezentaciju. Ono što je jako bitno - nakon ta dva kiksa u listopadu reprezentacija je slijedila mene. Zna se dogoditi da u tim situacijama igrači okrenu leđa treneru ili izborniku, ali to se nama nije dogodilo - zaključio je izbornik za RTL.