Izbornik Slovenije: O Hrvatskoj mogu pričati tjedan dana. Zadnji godina imamo rivalstvo

Hrvatska rukometna reprezentacija u utorak u 18 sati igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu. Protivnik joj je Slovenija. Susjedi su uoči prvenstva imali velikih problema zbog otkazivanja nastupa nekih od najvažnijih igrača, no Uroš Zorman ipak je složio respektabilnu momčad koju je na dosadašnjem dijelu prvenstva pobijedila samo Švedska.

Uoči utakmice nekadašnji legendarni srednji vanjski Ciudad Reala, Kielcea i Celja iskazao je veliko poštovanje prema momčadi koju vodi Dagur Sigurdsson.

- O Hrvatskoj možemo pričati tjedan dana, ako hoćete. Ako pogledate cijelu njihovu rukometnu povijest, riječ je o nevjerojatnom nacionalnom sportu u toj zemlji. Također, ako pogledate našu i njihovu povijest, mi smo uvijek u nekoj borbi, od samih početaka otkako igramo jedni protiv drugih - rekao je Zorman.

Slovenija nije najbolje otvorila prvenstvo te je u utakmici protiv Crne Gore primila čak 40 golova. Ipak, izvukla se jer je postigla jedan gol više. Nakon toga nizala je pobjede sve do utakmice u petak, kada je poražena od Švedske.

Trenutačno stanje u skupini poprilično je komplicirano. Čak četiri reprezentacije imaju po četiri boda. Uz Hrvatsku, tu su još Island, Švedska i Slovenija. Hrvatska si nikako ne smije dopustiti isti broj bodova kao Švedska jer bi to značilo lošiji poredak zbog poraza u prvoj fazi prvenstva. Pobjedom protiv Slovenije napravila bi ogroman korak prema plasmanu u polufinale.

Isti cilj ima i Zorman, koji je pohvalio hrvatske reprezentativce.

- Opet, oni mijenjaju igrače, mijenjaju momčad. Imaju sjajne rukometaše i uvijek su, na svakom turniru, u situaciji da se bore za polufinale. Mi smo ovdje i borit ćemo se sutra onako kako znamo. Dat ćemo sve od sebe, a na kraju ćemo vidjeti što će nam to donijeti. Nadam se najboljem, ali vidjet ćemo - kazao je Zorman za Balkan Handball.