Izbornik Šoštarić: Izgubili smo koncentraciju. Možemo bolje!

U prvom kolu Europskog prvenstva naše su rukometašice poražene od Norveške sa 32-23, iako su početkom drugog poluvremena došle čak do izjednačenja (17-17). No, favoritkinje su ubacile u brzinu više i došle do uvjerljive pobjede. Utakmicu je prokomentirao hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

- Odigrali smo odličnih 40-45 minuta. Nakon toga smo izgubili koncentraciju. Previše smo bacali lopti na pivota koje su one presjekle. Bila je to prava utakmica, mislim da smo se dostojno prezentirali. Sad moramo zaboraviti sve i pripremiti se za Mađarsku. Mislim da možemo bolje. Moramo biti oprezni, u napadu moramo biti uporni i dosljedni. Tražio sam dug napad, a brzo smo ih rješavali - kazao je izbornik.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najbolja u redovima 'kraljica šoka' bila je Stela Posavec koja je zabila četiri gola iz pet udaraca.

- Odlično smo igrali tih 40 minuta. Nismo dozvolili puno lakih golova, ali smo nažalost krajem utakmice pale. Nismo izdržale ritam, iskorištavale su greške i na kraju zasluženo pobijedile. Pad koncentracije napravio je svoje. Svi smo znali da je Norveška rukometna velesila i da će biti jako teško, no svejedno se nismo predale i sad idemo utakmicu po utakmicu - kazala je Stela.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Mislim da smo se dobro držali 40 minuta nakon čega smo upale u crnu rupu, napravili par tehničkih iz kojih su one zabile lake golove. Nažalost, zasluženi poraz, iako se nakon prvih 30 minuta činilo da će biti vrlo izjednačena utakmica. Vjerujem da obrana mora biti naš forte u utakmicama koje dolaze i koje moramo dobiti za prolaz - kazala je Dora Kalaus.

A sa tribina je utakmicu pratila Ćamila Mičijević. Najbolja hrvatska rukometašica zbog ozljede će propustiti ovo prvenstvo, ali zato i na ovom je pronašla svoju ulogu! Vodila je Ćamila navijanje na bubnju i još jednom pokazala što znači biti dobri duh reprezentacije.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

U prvoj utakmici ove skupine Mađarske je ranije u petak svladala Švicarsku sa 33-28. Hrvatska će u 2. kolu u nedjelju igrati protiv Mađarske, dok u utorak slijedi dvoboj protiv Švicarske. Plasman u drugi krug izborit će tri najbolje selekcije iz skupine.

