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Izbornik Španjolske: Hrvatska je velika, ali bio sam uvjeren u preokret. Ovo je golemi trijumf

Piše HINA,
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Izbornik Španjolske: Hrvatska je velika, ali bio sam uvjeren u preokret. Ovo je golemi trijumf
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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HRVATSKA - ŠPANJOLSKA 1-2 U atmosferi kakvu ste vidjeli uspjeli smo se nositi sa svime. U drugom poluvremenu bili smo jasno bolji i preokrenuli utakmicu, rekao je de la Fuente

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Španjolski izbornik Luis de la Fuente pohvalio je Hrvatsku nakon pobjede svoje momčadi 2-1 u Splitu, ali i izrazio ponos zbog preokreta kojim je svjetski prvak Španjolska osigurala plasman u četvrtfinale Lige nacija.

"Bila je ovo utakmica kakvu smo upravo očekivali. Hrvatska je velika reprezentacija, s velikim ugledom, a ponos joj je bio uzdrman. Morali smo biti strpljivi i trošiti ih. U drugom poluvremenu smo kontrolirali utakmicu, iako su nam iz protunapada stvorili nekoliko opasnih situacija, što je normalno. Bio sam uvjeren da ćemo preokrenuti utakmicu“, rekao je De la Fuente u razgovoru za španjolsku televiziju RTVE.

POGLEDAJTE GALERIJU UTAKMICE:

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Španjolska je nakon slabijeg prvog poluvremena gubila s 0-1, a u nastavku je preuzela inicijativu. Do preokreta je stigla zahvaljujući dvama pogocima Mikela Merina u 61. i 89.,  a koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

"To je momčad fantastičnih nogometaša koji nikada ne odustaju. I mene prvog iznenađuju. U atmosferi kakvu ste vidjeli uspjeli smo se nositi sa svime. U drugom poluvremenu bili smo jasno bolji i preokrenuli utakmicu. To je pobjeda od golemog značaja," kazao je španjolski izbornik nakon trijumfa na ispunjenom Poljudu.

Posebne pohvale uputio je 30-godišnjem veznjaku Merinu, junaku španjolskog preokreta.

"Mikel Merino jedan je od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji. Ima kvalitetu za igranje u bilo kojoj momčadi i, naravno, može uvijek igrati. Zna prepoznati trenutak utakmice. Ima taj dar za postizanje golova, i to onih važnih. Zahvalni smo mu što je uvijek spreman pomoći," rekao je De la Fuente.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na pitanje o vrijednosti Merina za reprezentaciju, španjolski izbornik otišao je korak dalje.

"Čast mi je trenirati takvog igrača. U nekoj drugoj zemlji bio bi više cijenjen. Nadam se da će to biti sve više slučaj," poručio je.

De la Fuente je istaknuo i vratara Unaija Simóna, koji je u Splitu imao nekoliko važnih intervencija, obranivši udarce Igora Matanovića i Ivana Perišića.

"Nadam se da će osvojiti Zlatnu loptu za vratare“, rekao je.

Španjolska je pobjedom u Splitu nastavila niz bez poraza.

"Cilj je nastaviti pobjeđivati. Sada smo na 42 utakmice zaredom bez poraza i želimo doći do 43., 44., 45...“, zaključio je De la Fuente.

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