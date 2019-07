Izbornik Tucak: Briljantno! Ovo je bilo na granici fenomenalnog

Čak i oni za koje Hrvatska nije favorit za naslov svjetskog prvaka lagano bi mogli nakon prve utakmice u Gwangjuu promijeniti mišljenje. Ozbiljnog suparnika kakav je definitivno Australija Barakude su razbile s pomalo nestvarnih deset razlike (14:4).

Tuckov izgledao toliko moćno da je logično kako ni sam izbornik nije našao baš nikakvu zamjerku koliko se god eventualno potrudio.

- Mislim da smo odigrali jednu briljantnu utakmicu, potpuno psihološki pripremljeni za početak turnira i za ovako teškog protivnika, što nakon ovakvog rezultata čovjek ne bi rekao. Čestitke mojim momcima, odlična izvedba u svim segmentima vaterpolske igre. No sada moramo zaboraviti utakmicu čim prije, to ću čim sjednemo u autobus reći i igračima. Na ovu utakmicu ostaje jedna lijepa uspomena, no to je završena priča. Idemo dalje - ostao je Tucak čvrsto na zemlji.

Fizički dobro spremni

Put ka dalje u srijedu (2:50 po hrvatskom vremenu) vodi na Amerikance koji su imali lagan posao protiv Kazahstana (16:7).

- Nemamo puno vremena, čeka nas još jedan protivnik, vrlo sličan, Amerikanci. Pobjedom protiv njih osiguravamo četvrtfinale. No još je puno posla pred nama. Nismo ni počeli. Ipak, zaista moram biti zadovoljan s igrom koju smo danas pokazali, mislim da je ovo na granici fenomenalnog.

Prvi među jednako fenomenalnim Barakudama bio je Ante Vukičević, Grički je top sprašio čak šest komada uz samo jedan promašaj.

- Bili smo super u svim segmentima, posebno u obrani koja je vrhunski funkcionirala, primili smo samo četiri gola, odlično zatvorili njihovu igru s dva centra, a Bijač je bio odličan na golu. U napadu smo, također, bili super raspoloženi, puni raznovrsnih

rješenja. Uvijek smo fizički dobro spremni i pripremljeni, prilagodili smo se na ovu veliku vremensku razliku. Sada treba pobijediti Amerikance i ostvariti cilj, a to je prvo mjesto u skupini. Nakon toga možemo mirno čekati četvrtfinale.