Izbornik Tucak prije Francuske: 'Nema opuštanja, nećemo baciti u vodu sve što smo napravili...'

Francuska se nikako ne smije podcijeniti jer će nas to koštati, kazao je u petak u Dubrovniku izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. Hrvatska je u četvrtak svladala Španjolsku nakon peteraca (14-12), a u subotu je očekuje drugi dvoboj na EP-u s Francuskom.

- Francuska se ne smije podcijeniti. Ne može se usporediti njihova kvaliteta sa Španjolskom, ali to ne znači opuštanje. Kakvo opuštanje? To je izuzetno važna utakmica. Bez nikakvog opuštanja, jer to ne dolazi u obzir. Bilo kakav kiks od naše strane, a igramo protiv sjajne reprezentacije, baciti će u vodu sve ono što smo napravili protiv Španjolske. Razmišljamo o pobjedi koja bi otvorila vrata nešto lakšeg puta u četvrtfinale i kasnije. Da sad ne ulazimo u nikakve matematičke detalje, ali to negdje u nekakvoj projekciji može značiti da negdje u polufinalu idemo na Talijane - kazao je Tucak, osvrnuvši se na dvoboj sa Španjolskom.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Mislim da imamo još prostora da budemo bolji, prvenstveno u našem napadu sa igračem više i to ćemo danas nakon treninga sa igračima sve skupa još jednom put proći kroz jednu detaljnu i kratku video analizu. Protiv Španjolske smo odigrali jednu vrlo, vrlo dobru utakmicu, sigurno ne odličnu i sigurno ne perfektnu. Pitao me neko jučer, ne znam tko, kako se može izbjeći taj pad koji smo imali, a ja mislim da je to vrlo jednostavno za objasniti. Da je to isto kao u nogometu, hajde da igrate protiv Manchester Cityja, a Španjolska je u ovom trenutku nekakav kao Manchester. Pa bili vi Real, bili Bayern, bili ne znam koji klub, ćete imati pad protiv takve ekipe, to je sigurno. Naravno što je bitno i što sam igračima jučer rekao, ova generacija, ova ekipa koju smo sad stvorili i koja će završiti svoj ciklus, daj Bože, na OI u Parizu, ima nešto od prvog dana. A to je da niti jedna utakmica nije izgubljena i to je ono što je najveća pobjeda jučerašnje utakmice. Kad smo bili u jednoj teškoj situaciji, u jednom nokdaunu, odigrali smo sjajno protiv momčadi koja kažnjava svaku tvoju pogrešku. Ti sebi luksuz možeš dopustiti protiv nekakvih reprezentacija koje nemaju tu kvalitetu, ali protiv Španjolske bit ćeš kažnjen za svaku krivo dodanu loptu, za svaki kontrafaul. To je jedna strašna pobjeda te jučerašnje utakmice, taj moral koji ova ekipa ima - zaključio je Tucak.

Francusku vodi Vjeko Kobeščak koji vrlo dobro poznaje sve naše mane.

- Čeka nas jedna strašno, strašno teška utakmica. Morate znati da na klupi imaju Vjeku Kobeščaka, koji jako dobro zna našu reprezentaciju, koji jako dobro zna svoje igrače iz Juga, sve igrače hrvatske reprezentacije, jer protiv njih i priprema igru, tako da milijun detalja je tu na kojima moramo biti oprezni. Ali ja vjerujem da mi izgledamo dobro, vjerujem da izgledamo puno bolje nego što je to bilo u Fukoki, da smo kompletni, to sad iz ove perspektive, nakon jučerašnje utakmice vidite koliko nama značio Loren Fatović znači u našoj igri, to je ono što nam je falilo u Fukoki, imamo Lončara koji nam daje jednu dodatnu dubinu.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Novinari su htjeli znati postoje li malo slabije strane reprezentacije Francuske.

- Je li to možda vratar? Pa ne bih rekao da je to vratar jer on već godinama skuplja preko deset obrana na utakmici. Imaju oni svojih slabih strana, to je sigurno. Meni je strašno drago da je reprezentacija u Dubrovniku dočekana na način na koji to reprezentacija i zaslužuje, kao i uvijek do sada u svim dijelovima Hrvatske.Imali smo onakvu podršku publike i ljudi koji istinski vole vaterpolo, istinski vole hrvatsku reprezentaciju. Baš je bila jedna atmosfera, domoljubna, puna naboja, a igrači su to i svi mi osjetili.