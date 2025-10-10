Izbornika Bosne i Hercegovine naljutilo pitanje na pressici: 'Je li ovo neki kviz ili nešto?'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo gostovala je na Cipru gdje je remizirala 2-2. Šanse za odlazak na Mundijal za izabranike Sergeja Barbareza (54) još uvijek postoje, ali svoje mjesto na prvenstvu vjerojatno će tražiti kroz dodatne kvalifikacije.

Već u prvom poluvremenu Bosna i Hercegovina imala je prednost od 2-0 nakon gola Nikole Katića i autogola Neofytosa Michaela, ali u sudačkoj nadoknadi u prvom dijelu za 2-1 zabio je Konstatinos Laifis. Rezultat se nije mijenjao sve do sudačke nadoknade u drugom poluvremenu kada je u 96. minuti gol iz kaznenog udarca zabio Ioannis Pittaas.

Na press konferenciji nakon utakmice jedno je pitanje posebno razljutilo izbornika "zmajeva".

Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Novinar je ispitivao Barbareza kako je moguće da neki igrači ne budu pozvani u reprezentaciju nakon što ih se proda u određeni klub, aludirajući na lobiranja menadžera reprezentacijom.

- Ne razumijem pitanje, je li ovo neki kviz ili što? Je li to napisano pitanje od nekoga? Ti si taj koji uvijek dođe s nekim pitanjima. Ifet Đakovac je bio pozvan prošli put, ali se ozlijedio, za tvoju informaciju - ljutito je odgovorio Barbarez i opisao što se dogodilo na dvoboju:

- U veznom redu nismo bili previše agresivni, nismo ušli u te duele. Drugo poluvrijeme je bilo korektno, borili smo se, imali protunapade, ali nažalost nismo ih iskoristili. Nedostajalo nam je pet igrača, svaki put je tako, ali to je dio sporta. Na to se ne osvrćemo, a nadam se da će se u studenom vratiti Kolašinac i Šarić i da ćemo s te strane moći nešto kompenzirati. Idemo se boriti s ovim što imamo - rekao je Barbarez za BHRT u analizi utakmice.