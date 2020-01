Izgubljene lopte, šutevi u blok i ode san o zlatu i odlasku na OI

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je u polufinalu Europskog prvenstva od Španjolske 9-8, u nedjelju će u lov na broncu protiv poraženog iz susreta Mađarske i Crne Gore, a vizu za Olimpijske igre u Tokiju morat će tražiti u dodatnim kvalifikacijama u ožujku.

Bio je to pravi triler, utakmica koja je kidala živce onima u bazenu, ali i svima oko bazena i gledateljima pred malim ekranima.

- Bit će to prava mala parija šaha, utakmica na malo golova, utakmica koju će odlučiti jedna lopta... - najavio je bivši hrvatski izbornik i trofejni trener Neven Kovačević, koji jako dobro poznaje oba polufinalista.

I doista, od početka susreta bila je to utakmica ravnopravnih protivnika, igralo se gol za gol, s puno taktičkih nadmudrivanja izbornika Tucka i Martina. Svjesni da najveća snaga Hrvatske leži u centarskom dvojcu Vrlić i Lončar Španjolci su zaigrali usko i otvorili prostora našim šuterima, no u početku utakmice šut je potpuno zakazao, samo je Macan zabio iz osam pokušaja, do poluvremena smo šutirali 4/13, a Španjolci 4/16. Očito je važnost susreta i dobre obrane napravile svoje, pogotovo vratari, i Bijač i Lopez Pinedo bili su ponajbolji igrač svojih momčadi.

Tribine su bile znatno punije nego protiv Grka, jako puno navijača stiglo je navijati za izabranike Ivice Tucka, stigla je i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sa suprugom...

Naši navijači pokušavali su dati dodatni impuls igračima u bazenu, a znali su i zapjevati navijački slogan domaćina: ''Ija, ija, Hun-ga-rija'' kako bi ih pridobili na svoju stranu. Tribine su disale za 'barakude', no Španjolci su bili tvrd orah i nisu se predavali. Na poluvrijeme se otišlo s rezultatom 4-4, na koncu treće četvrtine bilo je 6-6...

U zadnjoj četvrtini prvi su poveli Španjolci preko Granadosa, uzvratio je Joković, potom je zabio Tahull, da bi Hrvatska propustila realizirati sljedeća četiri napada!? I to kako, u kontra napadu koji je poveo Garcia suci su mu svirali 'topljenu loptu'... Previše izgubljenih lopti, šuteva u blok... previše pogrešaka da bi se pobijedila reprezentacija poput Španjolske...

Tucak je pozvao time-out na 1:47 do kraja s golom minusa, s tribina je odjekivalo: ''Hrvatska – Hrvatska...'', ali Španjolci su obranili igrača više i u idućem napadu zabio je Munarez. Lopta jedva da je prešla zamišljenu crtu, Tucak je u očaju tražio pregled snimke, hvatao se za glavu, no nije bilo pomoći...

Gol Vukićevića bio je samo utješan gol, u 20 sekundi Španjolci su sačuvali loptu za pobjedu... Šteta....