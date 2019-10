'Izjave su krivo prenošene da ispadne da smo protiv trenera!'

Rijeka se unatoč ne posebno blistavoj igri vratila pobjedama (2-1 kod Slavena, golom u sudačkoj nadoknadi), a Rijekini su se igrači vratili javnim istupima nakon dvotjednog 'silenzio stampa' zbog "novinara lokalnog medija koji su na svojem portalu izvlačili njihove izjave iz konteksta i nisu pisali što su im igrači govorili".

Kapetan Alexander Gorgon (30) je u eter Radio Rijeke obrazložio razloge medijske šutnje tj. odluke momčadi o medijskoj šutnji koju je sam već jednom pojasnio na svom IG profilu:

- Mi smo proglasili 'silenzio' jer su novinari iz lokalnog medija na svojem portalu izvlačili naše izjave iz konteksta. Nisu baš pisali što smo im rekli. Mislim da to nije bilo pošteno prema nama jer je sve izgledalo da smo protiv trenera ili Uprave. Na kraju se vidjelo da smo mi sve napravili da se to sve smiri, ali za nas nije bilo u redu što se napravilo i zbog toga smo proglasili silenzio. Stavio sam to na Instagram i svima je to bilo jasno zašto. Nadam se da se više ne moram vraćati na tu temu - govorio je Gorgon pa se osvrnuo i na iznimno loše prvo poluvrijeme odigrano u Koprivnici...

- Nismo bili sigurni na lopti, kao da nam je falilo malo samopouzdanja. Malo smo na početku pali sa svježinom, bile su nam teške noge. Međutim, dobar je signal što smo se dignuli u drugom poluvremenu.Da smo, kako je utakmica nastavila teći, bili slabi sa snagom to bi bio loš pokazatelj. Kada dođe svježina idućih dana sigurno će to izgledati bolje. Najbitnije je da svi vide da imamo snage za 90 minuta.

Dio razloga kapetan vidi i u promjeni na čelu struke:

- Možda je to i zbog toga jer je sada sve malo drugačije. Došao je novi trener, naravno da svaki trener ima svoje ideje. Promijenili smo način treninga. Simon Rožman (36) želi da u svakoj utakmici izgledamo dominantno i da se druge ekipe trebaju prilagoditi na nas, a ne mi na njih. To nije nešto što će se vidjeti od danas na sutra, ali s vremenom će to izgledati bolje i bolje - rekao je Gorgon u mikrofon kolegi Robertu Ferlinu.