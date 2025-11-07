Dramatične utakmice Eurolige! Dubai poražen u Sarajevu, Hapoel dominirao s praznim tribinama. Monaco slavio u produžetku protiv Maccabija. Košarkaško ludilo nastavlja se
Izraelci domaćini u Sarajevu i Beogradu, po pobjeda i poraz
U susretu devetog kola Eurolige košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, su pred praznim tribinama sarajevske Zetre izgubili od Hapoel Tel Aviva sa 109-97. Zbog ratnog sukoba u Gazi, izraelski klubovi ne mogu gostovati u okviru Eurolige u Turskoj i UAE, te su Fenerbahče, Anadolu Efes i Dubai primorani tražiti alternativne lokacije za utakmice sa njima.
Zbog sigurnosnih rizika donesena je odluka da se utakmica u Sarajevu igra bez prisustva publike, a oko "Zetre" je uspostavljeno veliko policijsko osiguranje, s obzirom da su određene skupine građana najavljivale i prosvjede.
Nakon prve dvije izjednačene četvrtine, izraelski sastav je odlučio utakmicu u trećem periodu kojeg je dobio sa 35-19. U završnoj dionici Dubai je tek ublažio poraz. Hapoel je do sedme pobjede predvodio Elijah Bryant sa 25 koševa i sedam skokova, Vasilije Micić je dodao 19, a Johnathan Motley i Antonio Blakeney po 15 koševa. Na drugoj strani najefikasniji su bili Dwayne Bacon sa 36 koševa, te Boogie Elis sa 16 koševa.
Drugi izraelski klub Maccabi Tel Aviv je u Beogradu ugostio Monaco, a momčad iz Kneževine je nakon produžetaka slavila 112-107. Zanimljivo, bio je to prvi produžetak sezone u Euroligi. Kod Monaca najefikasniji je bio Mike James sa 34 koša, šest skokova i sedam skokova, dok je Daniel Theis dodao 17, a Elie Okobo 16 koševa. Kod Maccabija najefikasniji su bili Loonie Walker sa 19 i Tj Leaf sa 18 koševa.
Baskonia Vitoria-Gasteiz je porazila Virtus sa 87-76 ostvarivši treću uzastopnu pobjedu nakon šest uvodnih poraza. Timothe Luwawu-Cabarrot predvodio je pobjednike sa 16 koševa. Hamidou Diallo dodao je 14, dok je Tadas Sedekerskis postigao 13 za Baskoniju. Saliou Niang je bio najefikasniji kod Virtusa sa 18 koševa i 12 skokova.
Na ljestvici vode Crvena zvezda i Hapoel sa po sedam pobjeda i dva poraza, Žalgiris je na 6-2, a Monaco na 6-3. U petak su na rasporedu još četiri susreta.
Rezultati
- Fenerbahče - Asvel Villeurbanne 81-67
- Dubai - Hapoel Tel Aviv 97-109
- Baskonia - Virtus Bologna 87-76
- Maccabi Tel Aviv - Monaco 107-112 (produžetak)
- Pariz - Bayern München 82-86
U srijedu:
- Crvena zvezda - Panathinaikos 86-68
U petak:
- Anadolu Efes - Armani Milano
- Žalgiris - Valencia
- Olympiakos - Partizan
- Barcelona - Real Madrid
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+