Izraelci domaćini u Sarajevu i Beogradu, po pobjeda i poraz

U susretu devetog kola Eurolige košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, su pred praznim tribinama sarajevske Zetre izgubili od Hapoel Tel Aviva sa 109-97. Zbog ratnog sukoba u Gazi, izraelski klubovi ne mogu gostovati u okviru Eurolige u Turskoj i UAE, te su Fenerbahče, Anadolu Efes i Dubai primorani tražiti alternativne lokacije za utakmice sa njima.

Zbog sigurnosnih rizika donesena je odluka da se utakmica u Sarajevu igra bez prisustva publike, a oko "Zetre" je uspostavljeno veliko policijsko osiguranje, s obzirom da su određene skupine građana najavljivale i prosvjede.

Nakon prve dvije izjednačene četvrtine, izraelski sastav je odlučio utakmicu u trećem periodu kojeg je dobio sa 35-19. U završnoj dionici Dubai je tek ublažio poraz. Hapoel je do sedme pobjede predvodio Elijah Bryant sa 25 koševa i sedam skokova, Vasilije Micić je dodao 19, a Johnathan Motley i Antonio Blakeney po 15 koševa. Na drugoj strani najefikasniji su bili Dwayne Bacon sa 36 koševa, te Boogie Elis sa 16 koševa.

Drugi izraelski klub Maccabi Tel Aviv je u Beogradu ugostio Monaco, a momčad iz Kneževine je nakon produžetaka slavila 112-107. Zanimljivo, bio je to prvi produžetak sezone u Euroligi. Kod Monaca najefikasniji je bio Mike James sa 34 koša, šest skokova i sedam skokova, dok je Daniel Theis dodao 17, a Elie Okobo 16 koševa. Kod Maccabija najefikasniji su bili Loonie Walker sa 19 i Tj Leaf sa 18 koševa.

Baskonia Vitoria-Gasteiz je porazila Virtus sa 87-76 ostvarivši treću uzastopnu pobjedu nakon šest uvodnih poraza. Timothe Luwawu-Cabarrot predvodio je pobjednike sa 16 koševa. Hamidou Diallo dodao je 14, dok je Tadas Sedekerskis postigao 13 za Baskoniju. Saliou Niang je bio najefikasniji kod Virtusa sa 18 koševa i 12 skokova.

Na ljestvici vode Crvena zvezda i Hapoel sa po sedam pobjeda i dva poraza, Žalgiris je na 6-2, a Monaco na 6-3. U petak su na rasporedu još četiri susreta.

Rezultati

Fenerbahče - Asvel Villeurbanne 81-67

Dubai - Hapoel Tel Aviv 97-109

Baskonia - Virtus Bologna 87-76

Maccabi Tel Aviv - Monaco 107-112 (produžetak)

Pariz - Bayern München 82-86

U srijedu:

Crvena zvezda - Panathinaikos 86-68

U petak:

Anadolu Efes - Armani Milano

Žalgiris - Valencia

Olympiakos - Partizan

Barcelona - Real Madrid