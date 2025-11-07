Obavijesti

UZ VELIKO OSIGURANJE

Izraelci domaćini u Sarajevu i Beogradu, po pobjeda i poraz

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Sarajevo: Utakmica Eurolige između Dubaija i Hapoela | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dramatične utakmice Eurolige! Dubai poražen u Sarajevu, Hapoel dominirao s praznim tribinama. Monaco slavio u produžetku protiv Maccabija. Košarkaško ludilo nastavlja se

U susretu devetog kola Eurolige košarkaši Dubaija, koje vodi hrvatski stručnjak Jurica Golemac, su pred praznim tribinama sarajevske Zetre izgubili od Hapoel Tel Aviva sa 109-97. Zbog ratnog sukoba u Gazi, izraelski klubovi ne mogu gostovati u okviru Eurolige u Turskoj i UAE, te su Fenerbahče, Anadolu Efes i Dubai primorani tražiti alternativne lokacije za utakmice sa njima.

Zbog sigurnosnih rizika donesena je odluka da se utakmica u Sarajevu igra bez prisustva publike, a oko "Zetre" je uspostavljeno veliko policijsko osiguranje, s obzirom da su određene skupine građana najavljivale i prosvjede.

Sarajevo: Velik broj policije kod dvorane Zetra gdje će biti odigrana utakmica Eurolige između Dubaija i izraelskog Hapoela U Sarajevu postavljeni plakati i transparenti koji pozivaju na otkazivanje košarkaške utakmice Eurolige između Dubaija i izraelskog Hapoela Sarajevo: Velik broj policije kod dvorane Zetra gdje će biti odigrana utakmica Eurolige između Dubaija i izraelskog Hapoela
21
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nakon prve dvije izjednačene četvrtine, izraelski sastav je odlučio utakmicu u trećem periodu kojeg je dobio sa 35-19. U završnoj dionici Dubai je tek ublažio poraz. Hapoel je do sedme pobjede predvodio Elijah Bryant sa 25 koševa i sedam skokova, Vasilije Micić je dodao 19, a Johnathan Motley i Antonio Blakeney po 15 koševa. Na drugoj strani najefikasniji su bili Dwayne Bacon sa 36 koševa, te Boogie Elis sa 16 koševa.

Drugi izraelski klub Maccabi Tel Aviv je u Beogradu ugostio Monaco, a momčad iz Kneževine je nakon produžetaka slavila 112-107. Zanimljivo, bio je to prvi produžetak sezone u Euroligi. Kod Monaca najefikasniji je bio Mike James sa 34 koša, šest skokova i sedam skokova, dok je Daniel Theis dodao 17, a Elie Okobo 16 koševa. Kod Maccabija najefikasniji su bili Loonie Walker sa 19 i Tj Leaf sa 18 koševa.

Baskonia Vitoria-Gasteiz je porazila Virtus sa 87-76 ostvarivši treću uzastopnu pobjedu nakon šest uvodnih poraza. Timothe Luwawu-Cabarrot predvodio je pobjednike sa 16 koševa. Hamidou Diallo dodao je 14, dok je Tadas Sedekerskis postigao 13 za Baskoniju. Saliou Niang je bio najefikasniji kod Virtusa sa 18 koševa i 12 skokova.

Na ljestvici vode Crvena zvezda i Hapoel sa po sedam pobjeda i dva poraza, Žalgiris je na 6-2, a Monaco na 6-3. U petak su na rasporedu još četiri susreta.

Rezultati

  • Fenerbahče - Asvel Villeurbanne 81-67
  • Dubai - Hapoel Tel Aviv 97-109
  • Baskonia - Virtus Bologna 87-76
  • Maccabi Tel Aviv - Monaco 107-112 (produžetak)
  • Pariz - Bayern München 82-86

U srijedu:

  • Crvena zvezda - Panathinaikos    86-68

U petak:

  • Anadolu Efes - Armani Milano
  • Žalgiris - Valencia
  • Olympiakos - Partizan
  • Barcelona - Real Madrid

