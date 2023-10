Izvršni odbor Dinama sastaje se prvi put nakon skupštine! Evo o čemu bi se tamo moglo pričati

Dinamo je protiv Ballkanija imao jedno od najgorih europskih iskustava. Modri su u Konferencijskoj ligi poraženi s 2-0 (1-0) od objektivno slabijeg protivnika, a Sergej Jakirović odmah nakon utakmice počeo je pričati o ostavci i o tome kako nekim igračima nije mjesto u Dinamu.

Jakirović se pojavio na današnjem treningu i očigledno je kako će ostati trener Dinama. Koji će igrači otići još nije poznato, ali sve se više prstiju upire prema Dariju Šimiću i upravi Dinama. Baš onoj upravi koja je potvrdu svog rada dobila na skupštini prije tjedan dana.

Dinamov novi izvršni odbor sastat će se po prvi put nakon skupštine. Bit će to 10. listopada, a nagađa se o čemu bi se moglo razgovarati. Dario Šimić i Vlatka Peras odradili su loš prijelazni rok i sve je jasnije kako Dinamo nema kadar za borbu na nekoliko frontova. Njihov rad mogao bi doći na dnevni red na zasjedanju za nekoliko dana.

- Naš mandat traje do ožujka 2024., a do tada moramo posložiti puno stvari oko stadiona i Statuta, moramo biti najbolji u Hrvatskoj, konkurirati i u Europi na najvišem nivou. Imajte to na umu, nova skupština će birati novi izvršni i nadzorni odbor, ali i ne mora. Njihov bi mandat trajao onda četiri godine - rekao je tada Mirko Barišić

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Stvari oko Dinama za sada nisu posložene i izvršni odbor morao je sazvati okupljanje kako bi se pronašao izlazak iz ove rezultatske, ali i upravljačke krize.