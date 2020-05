'Ja cinkaroš? On je taj koji daje detalje o koki, travi i ženama...'

Bivši igrač Chicago Bullsa Horace Grant nije oduševljen 'Posljednjim plesom'. Kako bi i mogao biti kada ga nazivaju 'cinkarošem'. Osim što smatra da su neki dijelovi dokumentarca ipak osjetno 'filmski slobodni', nije mu se svidio niti Michael Jordan, središnji lik cijelog serijala.

Na Radiju ESPN 1000 u Chicagu, Grant je rekao da su Jordanovi navodi kako je upravo on bio taj koji je govorio detalje iz svlačionice novinaru Samu Smithu potpuna, potpuna, potpuna laž.

Ipak, Grant je potvrdio da je bio prijatelj sa Smithom, koji je napisao i knjigu "Jordanova pravila" ("The Jordan Rules"). No, negirao je da je on bio jedan od njegovih unutarnjih izvora.

- Nikada ne bih rekao ništa osobno u javnosti. Želim reći, on (Jordan) tvrdi da sam ja 'cinkaroš', ali i 35 godina poslije, on još uvijek prepričava o tome kako je u svojoj 'rookie' sezoni ušao u sobu suigrača i vidio kokain, travu i žene - priča Grant.

- Ono što želim reći je: Zašto bi to, dovraga, uopće spomenuo? Kakve to veze ima i sa čim? Mislim, ako želite nekoga nazvati cinkarošem, Jordan je taj - napao je bivšeg suigrača.

Grant je bio bitan dio ekipe Bullsa koja je osvojila tri uzastopna naslova od 1991-1993. Potom je napustio Chicago i potpisao za Orlando Magic.

Nije on bio jedini kojemu se ne sviđa kako je prikazan u 'Posljednjem plesu'. Na primjer, Grant kaže da Jordan nije uvijek lako prošao sa zlostavljanjem svojih suigrača.

- Nije stvarno. Puno je toga uređeno u dokumentarcu, ako ga želite uopće nazvati dokumentarcem.

Teško da je Jason Hehir mogao objektivno napraviti ovaj dokumentarac kada je Jordan sudjelovao u njegovom nastajanju.

- Kada je tzv. dokumentarac o jednoj osobi praktično i ta osoba ima zadnju riječ o tome kako će i što izaći van, to onda nije dokumentarac - zaključio je Grant.