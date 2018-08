'Ja Francuz u zemlji doprvaka svijeta? Nemam problem s tim'

Zadovoljan sam rezultatom. Naravno da možemo bolje, mislim da smo bili pomalo i umorni, ali najvažnije je da smo pobijedili i bili psihički koncentrirani na utakmicu, što nije lako kad igraš svaka tri dana. Ali to želimo, došli smo do dobrog rezultata i nadam se da će se ovako i nastaviti, rekao je Kévin Theophile-Catherine nakon prvijenca u Dinamovu dresu.

Francuski stoper pogodio je glavom u 21. minuti derbija protiv Osijeka na Maksimiru u kojem su "modri" pobjedom 2-1 preuzeli vrh ljestvice u HNL-u. I obrambeno je bivši igrač Saint-Étiennea djelovao sjajno u paru s Emirom Dilaverom, kao da se znaju godinama...

- Pokušavamo razgovarati svaki dan, na treningu i tijekom utakmice. Moramo imati dobru komunikaciju. Nadam se da ćemo ovako nastaviti pa će nam onda biti i lakše - rekao je Théophile-Catherine.

Glavom je Francuz sjajno zabio na ubačaj Damiana Kądziora iz kornera, a bio je i blizu drugoga, no s crte je taj pokušaj skinuo Osijekov golman Marko Malenica.

- Nadam se da je prvi od njih mnogo. Prvo moram dobro odraditi svoj posao u obrani. Ako dam sve od sebe i zabijem, naravno da je to onda dobro. Zamalo sam zabio i drugi. Ne znam je li ušla. Zamalo, možda će ući idući put.

"Modri" se sada okreću prvoj utakmici play-offa za Ligu prvaka i gostovanju kod Young Boysa sljedeću srijedu u Bernu.

- Bilo bi sjajno za klub i grad da uđemo u Ligu prvaka. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Sad ćemo ih analizirati i koncentrirati na njih. Imamo šanse, mislim da je to 50-50 iako oni jesu mali favoriti, imat će i umjetni teren. Moramo se boriti pa ćemo vidjeti što će biti. Igrao sam već u Europi sa Saint-Étienneom, lijepo je kad igraš svaka tri-četiri dana. Nadam se da ćemo igrati u Ligi prvaka.

Brzo se Théophile aklimatizirao na Zagreb, ali i na momčad Dinama.

- Dobro je ovdje. Organizacija je jako dobra, svi su me lijepo primili. Volim ovakav mentalitet rada. Došao sam iz zemlje svjetskih prvaka u zemlju viceprvaka, ali nemam problem s tim, haha - zaključio je Francuz.

Oršić: Svi dođu na Maksimir sa 100 posto

Drugi gol na utakmici - pokazalo se, i ključni - zabio je Mislav Oršić u 86. minuti. Bila je to prava bomba s 20-ak metara, ništa nije mogao Malenica.

- Sretni smo pobjedom. Kad igraš u Dinamu, u svakoj utakmici ideš na pobjedu. To nam je i cilj, tako da smo sretni radi ova tri boda. Zabio sam i gol i presretan sam - kazao je Oršić.

- Young Boys? Sad ćemo se krenuti pripremati za njih. Idemo na pobjedu da uđemo u Ligu prvaka pa ćemo vidjeti što će biti.

- Stalno pobjeđujemo, držimo samopouzdanje visokim i to nam je bitno za daljnje utakmice. Svaka je utakmica teška, svi žele pobijediti Dinamo i dođu ovdje sa 100 posto. Mislim da smo dobro odgovorili na to sve i bitna nam je ova pobjeda za preuzimanje prvog mjesta - dodao je Oršić.

Hajrović: Hrvatska i švicarska liga? Ma to je tu negdje

Izet Hajrović pohvalio je Osječane, ali "modri" su ipak bili dorasli zadatku.

- Mislim da smo dobro odigrali, kao i u svakoj utakmici dosad. Osijek je bio dobar protivnik, ali smo danas ipak bili bolji, agresivni, disciplinirani i odradili naš posao. Htjeli smo pobijediti, to je bio naš cilj i dobro smo ga odradili - rekao je bosanskohercegovački ofenzivac i dodao:

- Mislim da je to bila dobra priprema za Young Boyse. Dobra, jaka utakmica. Sad imamo pet dana da se odmorimo do sljedeće utakmice i ići ćemo na pobjedu. nIgrao sam nekoliko puta protiv Young Boysa dok sam bio u Grasshoperu. Jaka je to momčad, igraju već dvije-tri godine s istim igračima, nije ih puno otišlo ni došlo. Solidna je to momčad, mislim da će to biti naš najjači protivnik u kvalifikacijama i moramo biti 100 posto spremni.

Igrao je Hajrović u švicarskoj i hrvatskoj ligi pa može usporediti odnos snaga.

- Mislim da je to tu negdje, jedino je atmosfera malo bolja u Švicarskoj na svakom stadionu. Ali pogledamo li samo nogometno i tehnički, mislim da je to na istom nivou.

- Théophile? On je jako kasno došao na pripreme, već je to bilo nekoliko dana prije kraja. Ali dobro se uklopio, imao je indivdiualne treninge. Super je igrač, vidi se to na terenu. Uvijek je spreman, pobjeđuje u svakom duelu, kao i Dilaver na drugoj strani, kao i na bokovima. Imamo stvarno super obranu.

"Modri" su ostali naš jedini predstavnik u Europi i odigrat će najmanje osam utakmica više od konkurencije, no Hajrović u tome ne vidi mogući problem i opasnost umora.

- Ma ne, neće to biti nikakav problem. Bit će to opterećenje, naravno, imat ćemo svaki ili svaki drugi tjedan po dvije utakmice, ali imamo velik kadar, dosta igrača koji su spremni i koji daju sve od sebe za momčad i ne vidim tu nikakav problem. Hvala Bogu, svi smo zdravi, nemamo puno ozlijeđenih igrača i sve ide kako treba - zaključio je Hajrović.

Malenica: Nedostajalo nam je hrabrosti

Osijekov golman Marko Malenica pružio je odličnu partiju, obranio nekoliko dobrih prilika pred svojim golom, ali njegova momčad iz Zagreba ipak nije kući ponijela pozitivan rezultat.

- Poraz je zaslužen, cijelu utakmicu nismo odigrali kako najbolje znamo. Popustila nam je koncentracija u obrani i da nismo dobili taj drugi gol, imali bismo desetak minuta da ga zabijemo. Na kraju ga jesmo zabili, ali ispalo je prekasno - rekao je Malenica i dodao:

- Nakon zadnjih dobrih utakmica na Maksimiru, očekivali smo pobjedu ovdje i došli smo po nju. Naravno da smo sada svi razočarani. Najviše je nedostajalo hrabrosti. Kad smo krenuli igrati u drugom poluvremenu, stvarno je bilo prostora. Ali mi odigramo dva-tri pasa, damo im loptu i ide njihova kontra svaki put. Nešto je nedostajalo, bit će bolje drugi put.

- Mislim da je ona lopta bila na crti, da nije prošla crtu - osvrnuo se golman bijelo-plavih na situaciju iz drugog dijela, kad su "modri" nakon Théophileova šuta glavom tražili da im se prizna gol

- Dinamo je drugačiji nego prije, ali dalo se danas igrati protiv njih jer su malo umorni od ritma HNL - Europa. Ali mi to nismo znali iskoristiti - zaključio je Malenica.