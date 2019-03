'Ja sam dobro. Vranješ? Sam sebe potjerao iz reprezentacije'

Vraćam se u normalu, kaže Robert Prosinečki koji je u posljednjem periodu prošao čak tri operacije. Dvije na jesen, a posljednju ove zime.

- Nakon svega što mi se događalo, mogu ti reći da sam dobro čim sam ovdje s tobom i čim mogu pričati o nogometu. Sigurno da sam dobro. Sve je dobro završilo i sad se počinjem vraćati u normalu - rekao je Prosinečki za Sportklub pa nastavio:

- To je jednostavna stvar zbog koje je najvažnije doći na vrijeme da ne bude sepse, imao sam problema s crijevima. Liječnici to kažu drukčije, a mi kažemo 'puklo' i tako. To je problem koji sam imao, potrajali su i oporavak i operacija, ali sad sam dobro.

Legendarni Žuti je iz reprezentacije BiH nakon pustih afera izbacio Ognjena Vranješa, a još je jednom opravdao svoju odluku:

- Mislim da smo o tom slučaju već sve rekli i da to ne treba potencirati. Mogu samo reći da je Ognjen u ovom trenutku bez kluba, uz sve afere koje su evidentne i nisam ih ja izmislio. Dok je igrao za reprezentaciju dao je svoj maksimum i zbog toga ostaje žal. Nije Robert Prosinečki otjerao Vranješa, kao što svi pričaju, nego je on otjerao sebe sama.

Odgovorio je Prosinečki i ponovno na pitanje o tome tko mu je draži, Dinamo i Zvezda, međutim pravi odgovor - još uvijek nije dao:

- Oba dva kluba su mi draga i kad neki kažu da je to nemoguće, to je jednostavno tako - rekao je Prosinečki.