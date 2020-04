'Ja sam Mate-matičar, ljudima riješim zadatak za 15 sekundi'

Halo, dobar dan. Jesmo li dobili Matu Šu... Pardon, najboljeg golmana francuske rukometne lige?

- Da, ja sam. Evo me u Francuskoj, živ i zdrav i to je najbitnije.

Drago nam je, dapače, no i ovo drugo ne smatramo ništa manje bitnim. Štoviše, zato ga i zovemo. Jer Mate Šunjić (33), da budemo posve precizni poput statistike, golman je s najvećim brojem obrana u sezoni koju su Francuzi i službeno okončali u utorak proglasivši PSG prvakom. S obzirom da je golman Ivryja, na koncu 12. momčadi LNH-a, na prvom mjestu te ljestvice, u svakom slučaju opravdava epitet.

- A dobro. Kako god se to zvalo, lijepo je vidjeti, hvala na čestitkama - ostao je, i očekivali smo takvo nešto od njega, vrlo skroman.

Zapravo, preskroman!

- Ne smatram se najboljim golmanom lige, meni je bitnije da su navijači zadovoljni, ljudi u klubu i da se momčad može osloniti na mene. Veće mi je priznanje kad dobijemo neki klub iz vrha pa prošećem gradom i svi mi čestitaju. Iskreno, ja ni ne pratim to, nisam na društvenim mrežama i zadnji saznam.

Jednom 27 obrana

Eto, i toga ima danas. Dobro, gdje ste onda i kada saznali za ovo?

- Znali su se ti podaci i prije jer je liga stala, a inače to ili klub prenese pa netko meni od suigrača ili jednostavno vidim već.

Kao magistar matematičke znanosti sigurni smo da znate i svoj postotak.

- Ne znam, izračunat ću ako mi date broj - dobili smo nekako i logičan odgovor.

- Imali ste ukupno 179 obrana - uzvratili smo mu na zahtjev.

- Eh, ali treba mi ukupan broj šuteva.

Foto: Privatni album

Tu brojku nismo na vrijeme provjerili. Naš kiks. Ali otkrit ćemo - postotak je 28.

- Može i bolje, ali moram reći da nekad nije ni lako braniti ovdje u Ivryju. Ipak tu postoje određeni limiti pa nam protivnici češće imaju kontre. Mislim, nije lako ni u PSG-u, da se razumijemo. Postoji li trofej za to? Inače da, ali ne znači da bih ga ja dobio jer ovdje igrači biraju najbolje igrače po pozicijama.

"Highlight" sezone hrvatskog reprezentativca bila je utakmica protiv Chamberyja u petom kolu u kojoj je obranio 16 udaraca. Sjećate li se?

- Ma kako ne, sjećam se i utakmica od prije pet godina. Sve znam napamet.

Shvatili smo ovo kao izazov, pa smo ga testirali. U redu, opišite nam u brojkama najbolju utakmicu karijere.

- Bilo je to s Nexeom u Banjoj Luci u SEHA ligi, imao sam 27 obrana, ne znam samo koje točno godine.

Pa opet uskačemo mi uz malu asistenciju interneta. Godine 2012.

- Teško je to zaboraviti jer ipak ne branite svaki dan toliko. Bila je i jedna utakmica protiv PPD Zagreba, izgubili smo jedan razlike, a ja sam obranio 24 lopte.

Bilježite li istom točnošću, kao što ste u školi i na fakultetu, sve te brojke obrana u notes?

- Ne, to što mi ostane u glavi, ostane. Rukomet mi je život pa se sjećam. No zapisujem neke druge golmanske stvari o igračima...

I kakve to pišu kod Mikkela Hansena ili Nikole Karabatića?

- Nije baš da ima nešto previše jer to ne znači da ću obraniti. Već sam šest sezona u Francuskoj pa znam i napamet, što ne znači da ću obraniti svaki njihov udarac. To su igrači koje često gledam na TV-u, pa imam osjećaj da njih poznajem bolje nego svoje suigrače.

Foto: Ivry

A bilježite li i pamtite golove? Statistika kaže - pet komada.

- Da, čak i relativno puno. Ali više je to anegdotski s ovim novim pravilima, čak se ne sjećam jesam li i promašio ijednom. Da, svi su bili s gola na gol, nije bilo izleta u igrački prostor.

Jest, pak, na klupu zbog isključenja.

- Bila je kriva izmjena, nisam nikoga udario, ha, ha.

Kao iz Dinama u Hajduk

OK, dosta igre pamćenja. Idemo na malo ozbiljnije stvari. Poput - All-Stara. I na tom "festivalu ozbiljnosti" Metkovac je 2015. ponio titulu najboljeg golmana ispred, pazite sad, Thierryja Omeyera i Vincenta Gerarda.

- Tad sam još branio za Creteil. Igralo se u ispunjenom Bercyju, 14 Francuza protiv 14 stranaca. To je jedna od stvari koju kao igrač pamtite. Utakmica je bila podijeljena na trećine, na 20 minuta, i u pauzama su bila razna natjecanja, a mi golmani branili smo udarce pa kasnije gađali u kontru nekakve koševe. Ja sam bio najprecizniji i za nagradu dobio komad stakla.

Pardon, što?

- Ha, ha. Nije ovdje, kući je u Metkoviću, bez brige. Inače, prije godinu ili dvije prestali su s time jer im nije bilo zgodno uklopiti to u kalendar.

Najbolji golman među matematičarima, i obrnuto, odlično se, pak, uklopio u francuski rukomet. Prošao je četiri godine u Creteilu, pa izlet u Rumunjsku, u CSM Bucuresti, a sada su proletjele dvije godine u Ivryju. I čekaju ga, nakon lanjskog produženja ugovora, još tri. Dosta.

- Uvijek sam težio klubu u kojemu ću se moći izraziti na terenu, da branim puno, ne nužno 60 minuta. U Creteilu sam stvorio afinitete prema Francuskoj. U Bukureštu je bilo zanimljivo, ali ipak su žene bile ondje u prvom planu. Ponovno mi se otvorila prilika da se vratim u Francusku i nisam dvojio. Dosta su rano tražili produženje, pretpostavljam jer su zadovoljni, a time su pokazali respekt prema meni te da vjeruju da mogu iznijeti sezonu budući da sam, mislim, jedini golman u ligi koji nema profesionalnu konkurenciju, tj. sa mnom brane dva juniorska reprezentativca - govori Mate koji je nakon početka u Metkoviću nastavio u Medveščaku, a priču u Hrvatskoj prije inozemstva završio u Nexeu.

- Imam sve što trebam ovdje, prihvatili su me vrhunski u klubu i gradu i rekao bih da se puno se više može naučiti u ovakvoj sredini nego u nekom klubu koji se možda bori za peto, šesto mjesto. Dogodine će biti da smo 62 godine u prvoj ligi, nitko nije ni blizu tome. Nismo sada dobri kao 2007. kad smo osvojili zadnji naslov (osmi ukupno, nap. a), ali ovdje imaju viziju s mladima.

Foto: Privatni album

I nazire li se novi Luc Abalo (počeo karijeru u Ivryju, nap. a.) u osmerostrukom prvaku Francuske?

- On je najpoznatiji produkt, ali, evo, imaju trojica dosta dobra. Ma, osim što ovdje očekuju od mene da skupljam obrane i donosim bodove, očekuju i da utječem na te mlade, imam širu ulogu.

Ispada da vam se nekako sviđa biti u predgrađu Pariza. Ivry je desetak kilometara od Eiffelova tornja, Creteil pet više.

- Usporedio bih to kao da kod nas netko iz Dinama pređe u Hajduk. Dobro, nije sada da se tuku, ali to je najveći i jedini francuski derbi. U redu, Montpellier i PSG jest trenutno gleda li se budžet i kvaliteta, ali ovdje se derbijem smatraju derbiji na lokalnoj razini. Creteil i Ivry devedesetih i počekom 2000-ih bili su u vrhu i spadaju među najpoznatije klubove. Kako su me dočekali kad sam prvi put gostovao s Ivryjem? Ma, imam tamo puno prijatelja i dan-danas osjećam se ondje kao da sam u svojoj dvorani.

Nismo propitkivali tko je Dinamo, a tko Hajduk u toj priči, ali jesmo još malo o Ivryju. Ivry-sur-Seineu, da budemo najtočniji.

- Ivry je službeno predgrađe, usporedbio bih to s Našicama, dobro, veći je. Sad je počeo projekt "Veliki Pariz" u kojem će napraviti metro koji će kružno sve povezivati. Razlika je zasad samo tabla, no sve je to jedna velika "džungla". U Parizu se nije baš ugodno voziti automobilom i dosta igrača koristi metro, bicikl i romobil. Najgora je opcija automobil, i ja kad idem tamo, idem metroom ili Uberom ako zaspem.

Najuspješniji kapetan Hrvatske

Je li odredište koji put Park prinčeva?

- Bio jesam jednom, ali ne na PSG-u, već kad je Hrvatska igrala protiv Turske na Euru 2016. godine. Pratim nogomet, no nije da sam zaluđen.

Ne onako kao što je s matematikom. Ili, možda, bio zaluđen s obzirom da nije davao instrukcije od...

- Od razdoblja u Nexeu. Tad sam imao jednog susjeda, prepoznat će se on.

Sada se čini idealnim za pokrenuti, primjerice, online-instrukcije.

- Otvoren sam, zašto ne. Uvijek pomognem nekome, tko god treba nešto brzo za riješiti, bilo iz matematike ili fizike. Meni to oduzme 15 sekundi, to mi je kao da me netko pita "hej, kako si".

I jeste li bolji fizičar ili matematičar? Ili možda nešto treće (čitaj: golman).

- Matematika mi je zvanje, ja sam matematičar, ali i fiziku sam dosta radio i u školi i na na fakultetu, tako da mi ide solidno.

Samo solidno?

- Ustvari dosta dobro. Puno sam i nje odradio u životu - kaže najuspješniji - kapetan Hrvatske.

- Na Mediteranskim igrama, na kojima smo prije dvije godine osvojili zlato, zezao sam se s Igorom Vorijem da sam ja najuspješniji kapetan s pet pobjeda u pet utakmica. I teško će me srušiti netko, ha, ha.

Dok se to ne dogodi, i ako se dogodi, ostavili smo ga u smišljanju večere.

- Inače kuham i nije mi strano te sada odlično dođe za popuniti dio dana. Što najbolje radim? Manje-više sve znam kuhati, ali ne bih se hvalio. Mislim da, koliko sam primijetio od prijatelja, nisam loš kuhar.

Foto: Ivry

Nema žalbe na PSG

- Ne, nitko se nije žalio što su oni postali prvacima. Rekao bih da su dominirali kao nikad dosad, imali su šest bodova ispred Nantesa i ne znam po kojem bi scenariju mogli izgubiti naslov. Nitko nije pravio probleme, a ovdje u Francuskoj postoji igrački sindikat, što je odlična stvar, i među nama su provodili ankete oko mogućeg nastavka sezone. Svima nekako ide u korist, čak i nama kojima je prvi cilj izboriti ostanak iako smo bodovno bili bliže sedmom mjestu nego zadnjem i predzadnjem i mogli smo imati jednu od boljih sezona. PSG će u Ligu prvaka, a budući da se očekuje i drugi francuski klub, EHF će odlučiti hoće li to biti Nantes, koji je bio drugi, ili Montpellier. Nimes će teško.

Zasad bez rezova

- Još nema strašnih najava oko financija. Svakodnevno u L'Equipeu čitamo, ali ondje su u prvom planu nogomet i ragbi koji je njihov drugi nacionalni sport i oni će pretrpjeti više štete nego rukomet s obzirom na TV prava. U Ivryju je situacija relativno dobra, grad nas gura, to je priča stara više od 60 godina, no više će štete pretrpjeti ovi bolji poput Montpelliera i Nantesa koji čije su dvorane konstantno raspordane. PSG je, pak, svijet za sebe, imaju budžet praktički kao svi ostali zajedno. To je priča kao i Vardar, pitanje je vremena kada će se katarski vlasnici povući, hoće li to biti za godinu, pet ili 25.

Za prekršaj na sud

- Slično je kao i u Hrvatskoj, ali ovdje postoji dokument koji pod kaznenom odgovornošću osoba ispunjava gdje i kada ide osim onih koji moraju na posao i bitni su za društvo. Policije ima dosta i u svakom trenutku moraš imati dokument jer ako te uhvate prvi put, kazna je 150 eura, zatim raste, a onda vjerojatno ćeš završiti na sudu. Ja sam zasad samo odlazio u trgovinu, do ljekarne ili doktora, hvala Bogu, nisam trebao.

Bez bijega

- Mogao sam otići kući, imao sam dopuštenje, ali nisam htio "bježati". Mislim da je pametna odluka jer ne bih si nikad oprostio da eventualno prenesem zarazu. Nisam se testirao, ali mislim da s vremenom hoćemo svi. Kad ću kući? Teoretski sada ni ne mogu. Nedostaje, naravno, sunce u Metkoviću, ali imam ga i ovdje na terasi makar nije kao naše. Baš se poklopilo sada odlično vrijeme, ne pamtim kada je bilo tako u Parizu. Hoće sada baš kad ne treba.

Chomage technique

- Otkako je karantena, imamo naknadu za nezaposlene, zove se "Chomage technique" i tu sve tvrtke koje ne mogu provoditi svoje djelatnosti, što smo i mi, mogu prijaviti svoje zaposlenike da im država plaća 85 posto neto plaće. Ima osam milijuna radnika koji su na tome, velika većina rukometaša, ali on je limitiran jer naravno da nitko neće Karabatiću ili Neymaru takvo što platiti. Može se najviše primiti do 5000 eura, to je granica.

Solidarni političar Badi

- Walid Badi, lijevo krilo, ima organizaciju za solidarnost koja sada distribuira potrepšitne ljudima. Ima 24 godine, a tako socijalnu crtu. Bio je čak i na lokalnim izborima na listi za gradsku skupštinu.

Otpisan na pripremama uoči Eura

- Krivo mi je, naravno, jer sam bio na pripremama, ali nema govora o ljutnji. Reprezentaciji treba mir. Kažete da sam imao jake argumente? Imaju ih svi, i ja i Šego, i Ašanin, i Pešić, i Ivić, Car, da ne nabrajam dalje, i za i protiv, ali hijerarhija se poštuje. Također, mislim da se naše golmane često nepravedno proziva. Ne osjećam se prestaro jer i Stevanovića smo otkrili kad je imao dosta godina, pa i Šola je svoje najbolje ostvario kasnije. Ali tko zna što će biti, možda ne bude rukometa za dvije godine.

Debakl Francuza

- Uvijek su oni uoči olimpijskih igara bili slabije, pa ih je to mobiliziralo. Ne mogu reći da su namjerno bili loši sad jer ne ide nitko ispasti u prvom krugu. Bilo je trzavica između novinara, izbornika, ali nema kod njih velikih prevrata i senzacionalističkih udaraca medija ili ostavki. Dinart je smijenjen što se valjda nikad kod njih nije dogodilo jer su Onesta i prije njega Constantini bili izbornici ukupno valjda 25 godina. Sada je došao Dinartov pomoćnik Guillaume Gille premda su svi očekivali da to budu ili Canayer ili Anti. Međutim, oni mogu svima biti primjer, napravili su svoju kuću rukometa, tu u Creteilu, koji mi tako želimo u Hrvatskoj i to je nešto fenomenalno, garancija da će biti u vrhu rukometa godinama.