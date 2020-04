'Moramo igrati, a nemam jedan bubreg i u rizičnoj sam skupini'

Očekivali smo da ćemo ga uhvatiti tijekom popodnevnog drijemeža. I... Prevarili se.

- Ma nema spavanja sada kad imamo samo trening ujutro. Jedino ako treniramo dvaput dnevno.

Zapravo, nije baš da nema što drugo raditi u takvo, "nikakvo", doba dana jer kod Ivana Pešića (31) u Bjelorusiji život teče sasvim normalno, sve radi kao da ni za kakav virus Bjelorusi još nisu čuli. Senjanin je jedan od rijetkih hrvatskih rukometaša, sportaša štoviše, koji se i dalje loptaju. U Meškovu iz Bresta s njim i Sandro Obranović.

- Nikome nije jasno, nije ni meni, ali kako mi kažu, tako radim. Pobjedom u derbiju nad SKA Minskom praktički smo osigurali titulu. Normalno treniramo, sve je kao i prije.

Točnije, bilo je posve do posljednje utakmice.

- Na svim dosad utakmicama bila je publika, sve osim ove zadnje za koju ne znam zašto je nije bilo. Čak sam pročitao da su se, kad su počeli kao zatvarati tribine, ljudi počeli okupljati ispred stadiona. Ne, nema ovdje naputaka da se mora držati dvometarski razmak.

Rakija umjesto votke

Hm... Možda na ulicama i u trgovinama, ali rezultati vaših zadnjih utakmica kao da govore da nitko od igrača na terenu ne želi previše u kontakt i - riskirati zarazu. Potkrijepit ćemo; zadnje četiri utakmice Meškova završavale su 40-32, 49-34, 41-28, 46-32. Da skratimo, igrate li obranu?

- Da, možda se dečki boje, dobro ste to primijetili, pitat ću ih zašto. Mislio sam da si barem nećemo morati davati ruke prije utakmice i poslije, ali moramo. U svlačionici imamo neka sredstva za dezinfekciju, sada i neke uređaje, ni ne znam kakve. Ja pokušavam biti što više doma, ali što to vrijedi kad smo zajedno na treningu, nas 20-30, i tko zna tko kamo ide. Kažu da je bilo do utorka (tada smo razgovarali, nap. a.) 150-ak zaraženih ovdje, ali ne znam je li to prava brojka. Ja imam jedan bubreg pa sam možda i rizična skupina. Evo, vidio sam i desetak ljudi s maskama.

Hoćete reći da Bjelorusi nisu više tako bezbrižni kao njihov predsjednik Lukašenko čiji je recept za koronu votka, sauna...

- I rad u polju s traktorima - nadopunit će nas od ove sezone kapetan Meškova.

- Nisam osobno poslušao njegove savjete, ali možda, vidjet ću. Rakija umjesto votke? Ha, popila se ona za rođendan, nema je više, ha, ha.

Onda za imunitet ne brinemo. Nego, zanima nas je li Lukašenko inače tako "lud" ili...

- Svi ga slušaju, kako on kaže, tako bude. Nema popusta, ima pluseva, ima i minusa. Evo, ako piješ dok voziš, uzmu ti vozačku dozvolu na tri godine. Ako ponoviš prekršaj, uzmu ti automobil i prodaju ga.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Dakle, mi Hrvati ni ne znamo koliko nam je dobro?

- Ovdje je život jeftin, gorivo je pet-šest kuna, režije skoro ništa. Nema kriminala, ljudi su normalni. Sad je ipak nešto skuplje, jeftinije je bilo kad sam došao prije sedam godina.

I prema ugovoru još će dvije u Brestu koji, lagano, u sportskom svijetu postaje "al pari" Minsku.

- Nogometaši su skinuli BATE Borisov koji je godinama bio prvak. Makar, hokej, odbojka, košarka nisu ovdje na nekoj razini. Tu u Dinamu igra Milevski koji je bio u Hajduku, bio je ranije i još jedan hajdukovac Sandro Gotal. Idem često gledati utakmice, davali su mi karte dosta puta. Ali, ne znam, možda ostanem ovdje do kraja karijere, a možda i probam negdje drugdje. Sve ovisi o momčadi koja će se sklopiti. Nisam se zasitio grada i kluba, ljudi me vole ovdje, kapetan sam. Navijači su mi čak i pjevali, kuhali, pekli kolače, davali poklone za rođendan...

Prvi put bez snijega

Taj nedavni bio je već 31. Nakupilo se... Gostiju, khm.

- Stigli su sestrične, mama, brat, susjeda... Bilo nas je 20-ak. Ostali su desetak dana, ali jedva su se uspjeli vratiti jer ako ulaziš u zemlju preko Poljske, tamo moraš i izaći. Pa smo morali tražiti novu vizu pa na Minsk i jedva smo uspjeli nešto preko Frankfurta iskombinirati. Bila je borba, a oni su sad u samoizolaciji koja već i završava.

Planirate li kako ćete vi iz Bresta?

- To je isto dobro pitanje. Taman kad bi kod nas otvorili granice tijekom ljeta, ovdje bi mogli zatvoriti, toga se bojim. Ali, dobro, nije ni ovdje loše tijekom ljeta. Bude vruće, baš gori jer smo u ravnini Varšave. Premda ove godine nije nijednom pao snijeg, a mene moji zvali da je kod nas kući napadalo pola metra. Prije nekoliko dana temperatura je bila 17 Celzijevih stupnjeva, a sljedeći dan -2. To je 19 razlike u jednom danu.

Koje Ivan inače krati...

- Što skupljam? Samo novce - nasmijala nas je, priznajemo, dosta, oprostite na rječniku, za zaje*anciju uvijek spremna senjska hobotnica.

- S našim Balkancima idem na kavu iako ja ne pijem kavu, nikad nisam u životu popio je, ja "mažem" nešto svoje.

I on je uvijek bio svoj. Neka ga takvog i dalje...

Povratak u nacionalni dres

Opet ste na raspolaganju reprezentaciji?

- Ne bih komentirao to zašto me nije bilo neko vrijeme. Sad sam spreman, živ, zdrav i idemo naprijed. Kako sam vidio srebro? Svaka čast dečkima na odigranom. U finalu je nedostajalo malo sreće. Ako nastavimo ovim modelom, čekaju nas top stvari, samo treba održati formu. Tu smo opet Štrlek, ja, valjda će i neki ljevak ostati zdrav.

Kapetan Duvnjak?

- Što reći za njega. Odigrao je obrambeno savršeno prvenstvo, u napadu je vukao. Dule kaže da je Sagosen najbolji? Ma, naš je kapetan broj jedan kada se gledaju i napad i obrana.