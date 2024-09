'Ja sam molio sponzora da plati Rakitića! A Hajdukovi igrači nemaju visoku cijenu na tržištu'

Nikola Kalinić u svom se otvorenom i oštrom istupu osvrnuo i na ljetni prijelazni rok. Jedini koji je stigao odraditi kao sportski direktor Hajduka. Najavljujući ga, rekao je kako nije važno to što nema iskustva nego su važnija poznanstva koja ima u svijetu nogometa. No, sve mu je to bilo uzalud kad klub nema novca i šefovi, a on je uvjeren da iza toga ne stoji Ivan Bilić nego nadzorni odbor, su ga kočili.

- Predsjednik Bilić zamolio me da pronađem sponzore i, iako to nije moj posao, molio sam Tommy da plate Rakitića - tvrdi Kalinić.

Ljutit je, kaže, i trener.

- Bilića se ništa ne pita, a Gattuso uopće ne razgovara s njim jer mu je obećao četiri pojačanja, što nije ispunio! Bilo je i igrača koje smo mogli dovesti za nula eura, a nismo.

Split: Nikola Kalinić objasnio zašto više nije sportski direktor Hajduka

Hajduk je od prodaje igrača i Europe očekivao deset milijuna eura. Na kraju za rano ispadanje iz Konferencijske lige stiže samo 550.000 eura, a prodali su tek Sahitija i za to dobili 1,3 milijuna eura. Najviše su računali na Pukštasa i procurila je priča da mladi Amerikanac nije htio u Parmu u završnici prijelaznog roka. No, Kalinić kaže:

- Imao je ponudu Parme od sedam milijuna eura, omogućio sam je preko svojih poznanstava, no odbili su je i tražili deset! Ja bih volio da igrači Hajduka imaju tu cijenu, ali nemaju. Nismo u Europi, bio je loš u drugom dijelu prošle seozne. Nisam mađioničar, novac koji su očekivali nije realan.

Zašto nisu došli Newerton i Mlakar?

- Nisam bio u klubu kad je Srna govorio kako bi nam posudio Newertona. Gledajte, nije tek tako nekoga dati. Imali ste situaciju s Mlakarom, treba pokriti njegovu plaću. Nije to tek tako da će ga oni plaćati da ga mi razvijamo.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a

A onda je Nikola otkrio i ono o čemu se već neko vrijeme nagađa:

- Kad sam tražio novac za pojačanja, rekli su mi da nemaju plaće za dva mjeseca! Znam da su dizali kredite i da će opet dizati. Dinamo je bolji i to je činjenica.