Jači i od sramotne odluke suca iz Srbije! Vratila nam se ubojita 'devetka' u najboljem izdanju

Matias Biljaka zaplivao je u napad te u plivanju, bez ikakve namjere, slučajno očešao Grka Papanastasioua po licu. Sudac iz Srbije imena Vojin Putniković, nakon pregleda VAR snimke, odlučio je: Grčka će dobiti peterac, a Hrvatska će prve četiri minute u zadnjoj četvrtini igrati s igračem manje!

Ono što se u vaterpolu zove "brutality". Najteža moguća kazna, koja vas fizički crpi do maksimuma. S jednom bitnom razlikom. To što je sudac iz Srbije dosudio, nema veze s brutalnom igrom. Ima veze jedino s nerazumijevanjem sporta i vaterpola.

Ako je gospodin Putniković htio maksimalno otežati hrvatski put u četvrtfinale Olimpijskih igara, e pa nije uspio! Hrvatska je, i uz ovakvu sramotnu odluku, pobijedila Grčku 14-13 i utakmicu prije kraja grupne faze ispunila prvi pariški cilj.

Water Polo - Men's Preliminary Round - Group A - Croatia vs Greece | Foto: Stefan Wermuth

- Zar za ovo treniramo tri godine - uputio je izbornik Ivica Tucak pitanje Vojinu Putnikoviću, prije nego mu je počeo sipsti "pozdrave" koje ćete već negdje pročitati, ali uz ključnu poruku igračima.

- Dobit ćemo ovo!

Dobili smo, da, a gospodinu Putnikoviću želimo da dobije upute iz World Acquaticsa za pakiranje kofera s ovog turnira, što bi bila jedina logična i razumna odluka, a Hrvatskoj sretan put prema La Defense Areni na nastavak olimpijskog turnira. Vaterpolski se turnir u Parizu, naime, s četvrtim kolom oprašta se od Acquatics Centra i seli u velebnu arenu, koja je ugostila plivačka natjecanja.

U kojoj nas za dva dana očekuje utakmica protiv SAD-a, neugodnih Amerikanaca koji su nas u zadnjoj provjeri uoči OI-ja pobijedili u Šibeniku. I da se kakvim slučajem zadnje kolo ne rasplete u, za nas, i odlučujuće, trebalo je danas uprijeti svim snagama i pobijediti Grčku.

Nasreću, kada Hrvatska i Grčka igraju pod olimpijskim krugovima, tu valjda dileme nema. Hrvatska pobjeđuje! Četvrta utakmica i četvrta olimpijska pobjeda "barakuda", ali koje su 16 minuta ili dvije četvrtine prvoga poluvremena bile - srdelice. Vrlo, vrlo loše, nalik groznom drugom poluvremenu protiv Italije, unatoč više nego dobrom početku (3-1). Ali, što je to vrijedilo kada je Grčka tri gola s igračem više zabila na identičan način, sa sredine, sa šest metara, bez ikakvog bloka i pomoći Toniju Popadiću, s kojim je Tucak počeo utakmicu ispred Bijača, a Pop obranom peterca Vlachopoulosu. S obzirom da je Bijač zadnje tri godine branio za Olympiacos, iz kojega je tri četvrtine grčke reprezentacije, to je bilo nemalo iznenađenje. Problemi s leđima, čini se, još nisu prošlost za jedinicu "barakuda".

Koje su na vrijeme prestale biti srdelice. Ono što su Talijani napravili nama u trećoj četvrtini (6-3), mi smo napravili Grcima (7-3). Jerko Marinić-Kragić iskupio se za poklon-loptu Grcima u ruke u prvoj sekundi kada smo dobili igrača više. Kako? Onako kako to rade igrači s brojem 9. Samo je u trećoj četvrtini zabio hat-trick! Bomba jedna, druga, treća. Čekali smo da se i JMK, nakon dva promašena peterca u prva dva kola, koja, htio-ne htio, ruše samopouzdanje, uključi u turnir na ovakav način jer koliko su njegove "praćke" bile ključne na putu do europskog zlata u Splitu i svjetskog u Dohi, još su važnije njegove proslave istih, one koje dižu ekipu, nabrijavaju do maksimuma. Baš smo to dobili u pravo vrijeme.

Water Polo - Men's Preliminary Round - Group A - Croatia vs Greece | Foto: Stefan Wermuth

Na valu koji je Jere stvorio svojim već poznatim pljuskama po vodi nakon golova, počeli su raditi i blokovi u obrani, a to je onda postala malo drugačija utakmica nego u prvom poluvremenu. Utakmica koju, kada se uključio sudac iz Srbije, koji je, između svega, poklonio protivnicima treći od ukupno četiri peterca, pod svoje uzeli Konstantin Harkov i Popadić. Prvi torpedima, njih četiri, ali uz presudna završna dva kod 12-12, drugi obranama kada smo se četiri minute u komadu branili s igračem manje.

Jedno ime još nismo spomenuli... Loren Fatović. Danas je i Lolo utrpao tri gola, ali onaj kada smo na početku brutalityja napadali pet na šest, mogu samo majstori. Lolo to jest, znamo da su to i Žuvela i Burić, čiji napadački učinak još čekamo, a to će onda biti pjesma na vodi. I to nisu sve hrvatske rezerve u Parizu, na žalost protivnika, a on bi Hrvatima, kako stvari stoje, u četvrtfinalu mogla biti Australija, najugodnije iznenađenje turnira. Ali, pustimo da se stvari raspletu.