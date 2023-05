Jadran povijesni prvak: 'Sport i vaterpolo vratili su se u Split! Nije lako skinuti giganta s vrha'

Četvrta je za Jadran bila sreća u finalima protiv Juga (11-8), a Split je nakon 18 godina dobio prvaka u jednom od pet najpopularnijih loptačkih sportova (nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo i odbojka), još od Hajdukove titule 2005.

Jure Marelja (43) ostat će upisan u povijest kluba s poljudskog bazena, gdje se u srijedu okupilo nešto manje od 1000 navijača. On je kao trener osvojio titulu 40 godina nakon što mu je otac Željko bio košarkaški prvak Jugoslavije kao kapetan Šibenke.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Igrali smo protiv respektabilnog protivnika, energetski smo najbolje otvorili utakmicu od svih pet i to je donijelo pad, ali lakše nam je bilo kontrolirati završnicu. Jug se istrošio i zasluženo smo uzeli titulu. Atmosfera? Vaterpolo i sport vratili su se u grad i to je najvažnije. Lijepa predstava, mirno i lijepo navijanje naših igrača, ogroman dobitak za hrvatski vaterpolo. Kako ću feštati? Počešljat ću se - rekao je uz osmijeh trener Jadrana za HTV.

Zlatni olimpijac Nikša Dobud (37) prošao je teške trenutke u karijeri, od 2015. do 2019. nije smio igrati vaterpolo zbog suspenzije jer je izbjegao dopinški test. Deseti je put postao prvak Hrvatske.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Nisu se slegle emocije, tek su počele. Nije lako biti prvak sa Splitom. Bio sam puno puta prvak, ali nikad za splitskom momčadi. Svaka čast momcima, bilo je fantastično iskustvo. Koja mi je titula draža? Kako ih imam devet s Jugom, reći ću da je ova prva povijesna s Jadranom. Puno je igrača bilo bolesno u finalnoj seriji, jedva smo se pokrpali, uspjeh je tim veći. Čestitao bih Jugu na vrhunskoj borbi, idemo slaviti. Nije lako skinuti takvog giganta s trona, ovo je mlada momčad. Uzeli smo prvi kup i prvenstvo nakon dvije godine, to je udarni temelj za velikog Jadrana u budućnosti. Nadam se da će tako biti i na europskom polju - poručio je Nikša Dobud.

Finale je, uz brojna poznata lica poput umirovljenog generala Ante Gotovine i Hajdukova nogometaša Marka Livaje, pratio i izbornik Ivica Tucak (53).

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Potpuno zaslužena pobjeda Jadrana, bio je dominantan i bolji u cijeloj finalnoj seriji. Drago mi je zbog ljudi iz Jadrana, vjerujem da će ovo biti poticaj svima za jači rad u klubu i da će mu ovo biti poticaj za dalje. Pomoćnik Marelja? Moram biti neutralan kao izbornik. Jure radi odličan posao, radio je i u Šibeniku, ali drago mi je zbog njega, naravno. Neki novi talent? Nakon večerašnje utakmice definitivno Maro Joković - našalio se izbornik.

Loren Fatović (26) utakmicu je počeo s maskom na licu, a završio je bez nje.

- Čestitam jadranašima na zasluženom naslovu. Nismo uspjeli odigrati po dogovoru prvu četvrtinu, kasno smo krenuli igrati za petu utakmicu finala, istrošili smo se i nismo uspjeli izjednačiti. Htjeli smo ovaj trofej, nismo uspjeli, ali nije neuspješna sezona zbog ovoga - rekao je Fatović.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Vjekoslav Kobešćak (49) ostat će na šest naslova s Dubrovčanima.

- Jedan od ključeva je bila prva četvrtina. Nismo odigrali dobru utakmicu. Početak jako loš, imali smo šanse kasnije, ali smo išli u loša rješenja u napadu, što nas je mučilo i u trećoj utakmici. Jadran je zasluženo uzeo naslov prvaka, nismo bili dovoljno dobri u finalnoj seriji. Plivanje je bilo dobro, ali glava i odluke loše. Nije sve do nas, nego i do Jadrana i do njegove kvalitete. Lijepa je bila atmosfera, bilo bi još ljepše da smo mi osvojili - kazao je Kobešćak.

