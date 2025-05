Jadranaši slave naslov: Znamo kako napraviti iskorak u Europi, ali to ne možemo napraviti sami

Jadran je u trećoj utakmici finalne serije slavio protiv Mladosti 11-10 i obranio naslov vaterpolo prvaka Hrvatske. Splitskom gigantu ovo je treći uzastopni naslov prvaka čime je potvrdio dominaciju na domaćim bazenima. U ljepotici finalne serije Splićani su bili bolji od zagrebačke Mladosti i zasluženo stigli do pobjede i pehara. U posljednjoj minuti na bazenu u Poljudu vidjeli smo pravu dramu, pri vodstvu Jadrana 10-9 golman zagrebačke momčadi Ivan Marcelić otišao je u napad i 54 sekunde prije kraja pogodio za 10:10, potom je skinuo udarce Josipa Butića i Jerka Marinića Kragića, ali je kapetan Jadrana Marinić Kragić tri sekunde prije kraja opalio i zabio gol za pobjedu i veliko slavlje svoje momčadi.

Pokretanje videa... 01:09 Vaterpolisti Jadrana prvaci Hrvatske | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Bilo je uoči sezone velikih promjena u našem sastavu, dosta igrača nam je otišlo, imali smo skraćenu rotaciju ali smo se izdigli iznad svega i zasluženo stigli do naslova. Mi smo duže bili skupa i to je presudilo u ogledu s kvalitetnom momčadi Mladosti, koja se posložila i koja će dogodine biti snažan suparnik – kazao je kapetan Jadrana, koji će odmah nakon sezone na operaciju ramena:

- Cijelu sezonu igrao sam s uništenim ramenom, oni koji znaju o čemu je riječ pitaju me jesam li normalan, ali da sam normalan ne bih bio tu gdje jesam. Ljudi su navikli da igram bolje i zabijam više golova, nije ovo zbog ozljede bila moja najbolja sezona, ali nisam se žalio, nisam plakao i nije mi krivo, sve mi se vratilo. Nikad nisam bio najbolji nigdje osim možda na play stationu, evo, sad sam dobio i taj trofej za MVP-a. Kad se vratim za četiri do šest mjeseci bit ću još bolji, rekao sam izborniku da me ne otpisuje jer mogu još puno dati reprezentaciji, nažalost oni će morati bez mene braniti svjetsko zlato ovoga ljeta. Vjerujem da ima momaka koji će me zamijeniti – kazao je Marinić Kragić i pohvalio sve svoje suigrače, od golmana Bijača koji je opet bio na vrhunskoj razini, do zadnjeg juniora.

Split: Vaterpolisti Jadrana obranili naslov prvaka treću godinu zaredom | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

A juniori Jadrana su također osvojili naslov prvaka, a bili su i najbučnija podrška starijim kolegama s tribina tijekom utakmice. Oni su predvodili navijanje u kojem im se pridružio ostatak gledatelja na krcatom poljudskom bazenu. Na tome im je zahvalio i trener seniora Jure Marelja.

- Podrška je bila odlična, nadam se da će biti više publike na vaterpolu u idućoj sezoni. Možda ovo i nije bila naša najbolja utakmica ove sezone, ali to je tako, nekad uspijete, nekad ne. Gubili smo u finalima regionale lige i kupa kad smo možda igrali i bolje, sada nismo bili dobri ali smo pobijedili u najvažnijoj utakmici sezone i zasluženo osvojili treći naslov prvaka u nizu, što je veliki uspjeh – kazao je Marelja.

Split: Vaterpolisti Jadrana obranili naslov prvaka treću godinu zaredom | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

No ono o čemu se nakon kratke proslave najviše pričalo je budućnost, može li Jadran posložiti momčad za iskorak u Europi.

- Ekipa je sastavljena od vrhunskih igrača i momaka, mi smo prije svega prijatelji i to nas drži na vrhu. Ja imam ugovor još godinu dana tako da sigurno ostajem, neki moji suigrači nemaju i nadam se da će to klub vrlo brzo riješiti. Volio bih da nas što više ostati na okupu i da na ovim temeljima gradimo dalje – kazao je Loren Fatović.

Split: Jadran i Marseille sastali se u 5. kolu četvrtfinalne faza Lige prvaka vaterpolista | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Predsjednik Adrian Ježina primao je čestitke, njegova momčad prošle je sezone u finalu svladala Juga 3-0, ove godine Mladost istim rezultatom... Ali uz čestitke je bilo i pitanja koje očito svih zanima, je li Jadran spreman za europski iskorak.

- Mi smo pokazali da znamo kako, a za tako nešto su potrebni neki drugi financijski gabariti, treba nam puno veća podrška svih. Znamo točno što nam nedostaje i što bismo morali napraviti da bi se vratili na krov Europe, vjerujemo da bi to znali i mogli napraviti, ali još uvijek ne možemo sami napraviti taj iskorak, treba nam pomoć.

Split: Vaterpolisti Jadrana obranili naslov prvaka treću godinu zaredom | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Jadran je jedinstveni projekt u hrvatskim okvirima, snaga momčadi počiva na kvalitetnoj upravi koja je sastavljena redom od bivših igrača, danas uspješnih poduzetnika koji su nekad bili s Jadranom na krovu Europe. Nema sumnje da oni znaju i kako bi se tamo mogli vratiti, to svakako i žele, ali taj projekt ne mogu iznijeti sami...

Split: Jadran i Marseille sastali se u 5. kolu četvrtfinalne faza Lige prvaka vaterpolista | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL