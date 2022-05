Jaganjac odigrao utakmicu za pamćenje pa zaplakao: Evo kad i protiv koga Nexe igra za trofej

Nexe, Benfica, Magdeburg i Wisla. Netko od ova četiri kluba bit će 29. svibnja pobjednik Europske lige.

Nakon našeg Nexea, koji je prošao danski GOG remiziravši u Danskoj 37-37 plasman na završnicu osigurala je i Benfica remijem u Velenju protiv Gorenja 27-27, što je bilo dovoljno nakon 36-29 u Portugalu.

Magdeburg, koji je i aktualni pobjednik Europske lige, je iz Nantesa donio 28-25 i potvrdio s 30-28 na svom terenu, dok je Wisla bez ikakve šanse ostavila švicarski Kadetten. Poljaci su prošli tjedan slavili 33-31, a danas 35-22 uz osam golova Lovre Mihića i jedan Šušnje. Lani su finale igrali Wisla i Magdeburg, nadamo se da se neće ponoviti.

Final Four održat će se 28. i 29. svibnja, a kandidat za organizaciju je i Nexe koji će za domaći teren prijaviti Arenu Zagreb. Bude li i tada Halil Jaganjac igrao kao protiv GOG-a...

- Evo opet ću se rasplakati - rekao je nakon 12 golova u uzvratu.

- Nije mi važan ni rezultat, znam samo da smo prošli i to mi je dovoljno. Nexe je na Final Fouru Europske lige, to je to, tu sve počinje i završava. Trebamo uživati, valjda će nas trener pustiti do ponoći da proslavimo, haha.

Uz Jaganjca briljirao je Dominik Kuzmanović koji je u 25 minuta drugog dijela imao 9 obrana.

- Tko zna gdje nam je kraj. Sanjamo da možemo i osvojiti!

A opet je na razini bio i Predrag Vejin, povremeni srpski reprezentativac zabio je sedam golova.

- Teško je birati riječi, pa evo iz srca. Volim ovu ekipu, momke, ovo je čudo koje ne staje. Pišemo povijest cijelog Balkana, ne samo Našica i Hrvatske. Ne znam je li ovo koincidencija, ali i prošle sam godine prošao GOG igrajući za Wislu, samo mi je sada 100 tisuća puta ljepše.

