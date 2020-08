Jahta vrijedna 150 mil. dolara, a tjedni najam - 950 tisuća eura

Magic Johnson redovito plovi Mediteranom, a prošle je godine odlučio preći na veću jahtu, Aquilu koja je najveći brod izgrađen u SAD-u još od 1930. godine...

<p><strong>Earvin Magic Johnson </strong>stigao je u Split i odmah šokirao brojne prolaznike. Legendarni američki košarkaš uživa u nevjerojatnom luksuzu na jahti Aquila, nevjerojatnom brodu od 85,6 metara. Aquila je izgrađena 2010. godine, vrijedi 150 milijuna američkih dolara, te je najveći brod za osobno korištenje izgrađen u SAD-u još od 1930. godine.</p><p>Svakog ljeta Magic Johnson krene s Aquilom na šestotjedni odmor, a na jedrenju mu se pridruže i brojne zvijezde. Još 2018. godine tako je sa <strong>Samuelom L. Jacksonom i Steveom Harveyjem</strong> plovio na jahti 'The Siren' od 73,4 metra čiji je tjedni najam koštao 700 tisuća dolara. No, Magicu to nije bilo dovoljno dobro, pa se već prošle godine prebacio na Aquilu.</p><p>Na svom krstarenju mediteranskim morem, Magicu su se lani pridružili <strong>L.L. Cool J i Rodney Peete</strong>, te su svi ostali očarani talijanskim Caprijem. Magic Johnson redovito svoje 'putešestvije' dijeli s 2,5 milijuna pratitelja na Instagramu, iako im se košarkaška ikona još nije javila iz Splita.</p><p>Aquila, koja se prvo zvala Cakewalk, 'službeno' prihvaća samo 12 gostiju, dok je na njoj cijelo vrijeme 28 članova posade. Tjedni najam iznosi 945 tisuća dolara, a sadrži teretanu, kino, bazen, dvije sobe za masaže, spa, jacuzzi, noći klub, najmoderniju satelitsku komunikaciju. Kako doznajemo, Magic Johnson, njegova obitelj i prijatelji u Splitu bi se trebali zadržati koji dan, nakon čega plovidbu nastavljaju prema drugim destinacijama na Jadranu.</p>