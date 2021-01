Iza Lovre Kalinića (30) duga je povijest derbija s Dinamom, samo u prvenstvu odigrao ih je 12, od čega ima dvije pobjede te po pet remija i poraza. S obzirom na dominaciju Dinama u zadnjem desetljeću, statistika i nije toliko loša koliko bi se moglo očekivati.

Novi ga vječni derbi čeka u srijedu na Maksimiru od 17.05.

- Posebno pamtim dva derbija, doduše oba na Poljudu, onu pobjeda 2-0 kad je Pašalić dao oba gola, i derbi u kojem smo vodili do samoga kraja, a onda primili dva gola Čopa i Henriqueza u sudačkoj nadoknadi - prisjetio se Kalinić, koji nije slavio protiv Dinama u Maksimiru.

- Volio bih da se neke stvari poklope, pa da i tu statistiku popravim.

Povratnik u redove Hajduka vjeruje da njegova momčad može u Maksimiru i do pobjede.

- Mi gradimo svoj stil i pokušat ćemo se nametnuti, pokazati da u nama ima špirita. Nećemo sporiti individualnu i momčadsku kvalitetu Dinama, ali i mi imamo kvalitetu, a budemo li slušali trenerove zamisli, moglo bi to biti i dobro. Stvari volim gledati pozitivno, ovih 20-ak dana koliko sam tu je po meni jedna pozitivna priča, kako u svlačionici, tako i oko novog trenera, njegovih taktičkih zamisli... Mladim momcima treba dati pravi primjer i smjer, svi skupa vjerujemo da smo na pravom putu, da Hajduk opet može biti jak. Kod novog trenera se jako puno radi na taktici i drago mi je da je tako.

Prvi ogled u Šibeniku otkrio je neke dobre stvari u igri Hajduka, ali i neke slabosti na kojima treba raditi. Lovre je upisao prvi "clean sheet", čudesno je skinuo i udarac Sahitija...

- Iskreno, nisam ni vidio loptu dok nije prošla blok Vuškovića i Todorovića, reakcija je bila refleksna, Bogu hvala da je ispalo tako. Cijelu utakmicu smo bili bolji, imali smo više šansi, nije bilo lako ni igračima nakon loše polusezone i tri vezana poraza ući u novu polusezonu, i to u gostima.

- Glava je bila teška, noge su bile teške, ali pokazali su karakter i oni koji su započeli, i oni s klupe, svi su dali impuls koji su morali dati, i to je po meni jako dobra stvar - kaže Lovre i dodaje:

- Jedan dojam je kad sam gledao Hajduka na TV, a posve drugi sad kad sam u svlačionici, kad na svakom treningu vidim da se momci trude i daju sve od sebe. Zadovoljan sam i ponašanjem i treningom, i ako nastavimo ovako, možemo se dići na veću razinu. Puno promjena utječu na momke, danas si u prvih 11, promjeni se trener i nema te nigdje. Nije to lako, nemaju oni iskustva da bi se mogli nositi s tim. Ali s podrškom i stabilnosti mogu biti i puno bolji.

- Došao sam s puno pozitivne energije koja se u meni skupljala sve ovo vrijeme, i volio bih da se ta pozitivna priča nastavi i ovdje. U ovom okruženju i klubu treba više pozitive, uvijek se pričaju samo negativne stvari. Momci su mladi, ne mogu prepoznati te situacije i okrenuti ih na pozitivu, a ja sam prošao neke stvari, i znam da sve kreće od pozitivne priče...

Dinamo također ne briljira, poraz od Rijeke, pobjeda protiv Gorice izborena u sudačkoj nadoknadi s puno repova...

- U ovoj situaciji i bez gledatelja na tribinama je sve drugačije. Oni imaju kvalitetu, ali nešto će se pitati i nas. Jesu dobri, ali ne vidim zašto ne bih rekao i da smo i mi dobri. S jakim stavom i mu*ima do poda možemo očekivati dobar rezultat u Maksimiru - kaže Lovre, a na pitanje što je to dobar rezultat, i je li to i remi, odgovara:

- Pobjeda! Uvijek težim pobjedi, to je i normalno, ako igraš, želiš i pobijediti. Želim pobijediti i kćer kad igramo 'Čovječe ne ljuti se', a kako ne bih želio pobjedu Dinamo. Želimo pobjedu, s puno optimizma idemo gore, a kad vidim kako se kvalitetno radi, vjerujem da imamo i zašto. Nadam se da ćemo se od prve do zadnje minute držati trenerovog plana, a ako budemo poštovati njegove planove i ideje, vjerujem u dobar ishod. Mladi su igrači fizički jako moćni, ali na terenu treba znati svakome naći najbolju poziciju.

Nasmijao se Lovre na konstataciju kako je Hajduk u ovoj sezoni pucao osam penala, a samo četiri pogodio, kao da ni Petkoviću baš ne ide dobro s bijele točke...

- Nisam pratio kako Petković u zadnje vrijeme puca penale zbog toga što ga znam iz reprezentacije, tamo mi je pucao na treninzima. A kako je prolazio, najbolje je da njega pitate - kaže Lovre i dodaje:

- Uvijek je lakše zabiti onome tko puca, nego golmanu obraniti, on je uvijek u prednosti..