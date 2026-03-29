Jakić: Volio bih da Vinicius igra protiv nas. Casemiro? Podsjeća me na mene, simpatičan je

Hrvatski vezni nogometaš Kristijan Jakić, koji se istaknuo igrajući u reprezentaciji na njemu neprirodnoj poziciji desnog beka, rekao je u nedjelju da bi volio da za Brazil zaigra Vinicius Junior jer je „najbolje igrati protiv najboljih“.

Vinicius, koji je ove sezone u 43 utakmice za Real zabio 17 golova, u nedjelju je normalno trenirao sa suigračima nakon što je u subotu propustio trening zbog bolova u nozi.

- Volio bih da igra, bez obzira na sve. Najbolje je igrati protiv najboljih jer onda dobiješ kvalitetniji dojam koliko možeš, pogotovo kad je prijateljska utakmica. Bit će to odličan dvoboj i test. Na takvim iskušenjima vidiš što moraš popraviti - izjavio je 28-godišnji Jakić hrvatskim novinarima u hotelu u Orlandu gdje je smještena reprezentacija.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Hrvatska i Brazil igrat će prijateljsku utakmicu u Orlandu u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu.

Upitan što je najveća kvaliteta današnje Hrvatske, koja je prije tri dana ondje pobijedila Kolumbiju s 2-1, odgovorio je: „Zajedništvo“.

- Protiv Kolumbije, u drugačijem sastavu i formaciji, gdje smo u drugoj minuti primili pogodak od izrazito jakog suparnika, koji ima četiri sjajna ofenzivna igrača, vratiti se tako u utakmicu, još pogoditi stativu i gredu... Jest da su oni promašili čistu šansu, ali to govori o snazi reprezentacije - rekao je.

Jakić, vezni igrač njemačkog prvoligaša Augsburga, bio je ključan tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Uskočio je na poziciju desnog beka, u odsutnosti igrača koji igraju na toj poziciji, a onda je razveselio suigrače i navijače. Postigao je dva važna pogotka protiv Crne Gore.

- Kvalifikacije sam dobro odigrao, ali na poziciji desnog beka igram samo u reprezentaciji. Na treningu dosta puta odem na tu desnu stranu, pokušam je prakticirati što više. Neće mi biti strano. Prilagodit ću se - rekao je davši do znanja da je opet spreman igrati ondje.

Jakić, koji je upisao 16 nastupa za reprezentaciju, požrtvovnošću je stekao poštovanje.

- Ne znam jesam li učvrstio poziciju u reprezentaciji, ali mislim da sam opravdao povjerenje izbornika i stožera. U reprezentaciji igraš gdje te stavi. Ima još nekoliko igrača koji nisu na svojoj poziciji, ali daju sve od sebe - napomenuo je.

- U kvalifikacijama sam iskočio ja, nadam se da će na Svjetskom prvenstvu netko drugi, samo da se dobivaju utakmice. To je to -rekao je.

Hrvatski nogometaši će u 18 sati po lokalnom vremenu odraditi trening u sportskom kampu američkog prvoligaša Orlando Citija. Misli su im okrenute Brazilu, koji je prije četiri dana izgubio u Bostonu s 1-2 od Francuske.

- U njihovoj su momčadi najopasniji Vinicius i Raphinha. To vidimo i po rezultatima i utakmicama Reala i Barcelone. Ali ja sam veznjak, na mojoj poziciji igra Casemiro i on mi je na prvom mjestu. Sličnog je stila igre kao ja. Razarač. Simpatičan mi je i dosta me podsjeća na mene, iako im je najveća snaga u napadačima - rekao je Jakić.

Bivši Realov trener Carlo Ancelotti došao je prije nešto manje od godinu dana na njihovu klupu da ih odvede do naslova svjetskog prvaka.

Upitan vidi li Brazil, peterostruke svjetske prvake, kao favorita pred nadolazeće prvenstvo, Jakić je odgovorio da je prerano za reći.

- Do Svjetskog prvenstva je jako puno, nikad ne znaš hoće li se netko ozlijediti, kao sada Raphinha. U jednom danu se sve može okrenuti. Brazil kao Brazil, vidjeli smo to u Katru, a vjerojatno će i na ovom prvenstvu biti jedan od favorita za osvajanje - izjavio je.

Hrvatska je prije četiri godine pobijedila Brazil boljim izvođenjem jedanaesteraca u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a na kraju je osvojila brončanu medalju.

- Na zadnja dva prvenstva osvojili smo medalje, a ja uvijek imam velike ambicije. Volio bih da to ponovno napravimo, bilo bi ispunjenje sna. Ali prvo treba proći skupinu pa ići dalje - zaključio je.