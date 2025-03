Jakir i Bjelica bi već bili 'bivši': Ovaj Dinamo vrijedi puno više, Cannavaro nije donio pomake!

Dinamo je još jednom podbacio. Zagrepčani su upisali novi kiks u, nikad zanimljivijoj, borbi za naslov prvaka. Čini se kako bi ih svaki izgubljeni bod do kraja sezone mogao i zauvijek izbaciti iz te utrke. Opet, da se ne lažemo, Dinamo danas u svom rosteru ima daleko najbolju momčad u Prvoj HNL. Ali i trenera koji se, kako smo to već nekoliko puta pisali, uči na Dinamu. A to mu je netko dopustio.

Pokretanje videa... 00:40 Sukoba nakon utakmice Varaždin - Dinamo | Video: Čitatelj 24sata

Fabio Cannavaro očito nije "taj". Talijan je bio veliko igračko ime, u njegovom se društvu osjeti karizma, ali rezultati mu ne idu u prilog. I veliko je pitanje bi li, da je Hrvat, i dalje bio na klupi "modrih". Sjetite se, aktualna vlast jedna je dočekala dva kiksa Sergeja Jakirovića kako bi mu uručili "cipelu", Bjelici je uz slabe rezultate presudio i odnos s njihovom nekadašnjim miljenikom Markom Marićem.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I maksimirski vlastodršci sad su u velikoj dilemi. Vjerujemo kako je svoj trinaestorici članova izvršnog odbora (koji su glasovali za dolazak Cannavara u Dinamo) sad jasno kako su pogriješili, ali sad ni sami ne znaju što i kako dalje. Svi su bili uvjereni kako će Cannavaro napraviti velike stvari, a Dinamo je i dalje - treći.

Zagrepčani u ovakvoj borbi za naslov prvaka u svakoj utakmici moraju ići na "sve ili ništa". Trebaju preuzimati rizik, krenuti po pobjedu od prve minute. I baš zbog toga je ponekad teško gledati kako se Franjić muči na lijevom boku, uvijek igra na sigurno, unatrag. A sigurni smo kako bi, kad se ganja pobjeda, s te strane više donio Bočkaj.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo u Varaždinu nije bio dobar, bez obzira na "veliko zadovoljstvo" tom predstavom samog trenera. Tko zna, možda Cannavaro ne zna kakva su očekivanja od Dinama u utakmicama ovakvog tipa, možda je tu izjavu na press-konferenciji rekao vruće glave, ali... takve su izjave - nedopustive. Ne-do-pu-sti-ve!

I baš zbog toga, Talijan već danas mora u Maksimiru dobiti "po prstima". Dinamo jučer nije imao niti jedan jedini udarac u okvir domaćeg gola (osim penala), taj je dvoboj prema prilikama mogao glatko otići i na suprotnu stranu. I u takvoj situaciji pričati o nekakvom "zadovoljstvu" je - besmisleno. Budite sigurni, nijednog dinamovca taj jučerašnji rezultat nije zadovoljio.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cannavaro ima puno bolji, puno širi igrački roster od Nenada Bjelice. Ali ne i rezultate. Podsjetimo, Bjelica u većem dijelu svog mandata nije mogao računati na Mišića i Sučića, često je vani bio i Ademi, Kulenović je bio jedini zdravi napadač, pa je službene minute dobivao i mladi Rimac. A sad su tu Kanga, Galešić, Franjić, Belcar...

Navijačima Dinama polako postaje jasno zašto Cannavaro barem na temelju igračke karijere nikad nije dobio priliku voditi neki veliki talijanski klub. Ili više njih. Za razliku od njegovih reprezentativnih suigrača iz 2006. godine - Inzaghija, Pirla, De Rossija, Grossa, pa čak i Gattusa. A kapetan te generacije morao je u Kinu...