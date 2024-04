Jakir izjednačio rekord Kopića: Dinamo je nakon čak 800 dana slavio sedam susreta u nizu!

Jer sve je super i sve je za pet, kad si muško i voliš nogomet, stihovi su legendarne pjesme "Nogomet" u izvedbi Pips Chips & Videoclipsa iz daleke 1997. godine. E, baš tako se danas (konačno) osjećaju navijači Dinama. Nogometaši Sergeja Jakirovića nižu pobjede, stigli su na korak do vodeće Rijeke i - sve je super, sve je za pet!

Dinamo se preporodio, u najvažnijoj fazi sezone pronašao i dobitnu formulu. Jakirović se "kockao", prešao na sustav 3-1-4-2 i to mu daje rezultata. Zagrepčani igraju dobro, dominiraju nad svojim suparnicima i - pobjeđuju. A to je uvijek najvažnije. Dinamo je tako kod Lokomotive slavio 1-0, stigao do sedme uzastopne pobjede!

Pogled u povijest pokazuje kako nisu baš svi treneri imali toliko uspjeha na klupi Dinama. Igor Bišćan i Ante Čačić kao zadnja dva trenera "modrih" nisu bili ni blizu toj brojci, pa se Jakirović sa sedam uzastopnih pobjeda na klupi Dinama izjednačio sa Željkom Kopićem koji je zadnji stigao do te magične brojke.

Zanimljivo, Kopić je u Maksimiru trajao tek pet mjeseci (od prosinca 2021. do travnja 2022.), ali je u tom periodu skupio sedam pobjeda u nizu. U tom su periodu "modri" svladali i West Ham u Londonu, a u tih sedam utakmica glavni junak Dinama bio je Mislav Oršić sa sedam postignutih golova. Kopićev pobjednički niz završen je nakon 62 dana porazom u Sevilli.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sergej Jakirović svoj je niz započeo pobjedom kod Rudeša (3-0), a od tada su još "padali" Hajduk (dva puta), Istra, Gorica, Varaždin i Dinamo. Zagrepčani su samo dvije od tih sedam pobjeda upisali u Maksimiru (Istra i Varaždin), ostalih pet puta "modri" su pobjeđivali u gostima. A baš će na "strani", sljedećeg vikenda u Varaždinu, Jakirović tražiti i osmu uzastopnu pobjedu kao trener Dinama.

Bez osam pobjeda u nizu - 1150 dana!?

Time bi se izjednačio sa Zoranom Mamićem koji je posljednji na klupi Dinama skupio osam pobjeda u nizu. Bilo je to početkom 2021. godine kad su "plavi" pobjeđivali Lokomotivu, Istru, Osijek, Rijeku, te po dva puta Krasnodar i Slaven Belupo. Dinamo točno 800 dana nije imao sedam pobjeda u nizu, Jakirović je dohvatio Kopića, ali sad se traži i osma pobjeda.

A "modri" osam pobjeda u nizu nisu imali gotovo 1150 dana, još od ožujka 2021. godine. Dinamo igra dobro, u Varaždin odlazi sa statusom favorita, svi su u Maksimiru uvjereni kako Varaždinci ovaj put moraju pasti. Zašto i ne bi? Petković i Baturina su u formi, Kulenović nemilice trpa, nitko još nije pronašao "protuotrov" za Jakirovićev 3-1-4-2 sustav. Jer sve je super, sve je za pet...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mamićevih "osam"

Dinamo - Lokomotiva 2-0 (Gavranović, Atiemwen)

Istra - Dinamo 0-1 (Atiemwen)

Dinamo - Osijek 1-0 (Oršić)

Krasnodar - Dinamo 2-3 (Petković 2, Atiemwen)

Dinamo - Krasnodar 1-0 (Oršić)

Dinamo - Slaven Belupo 3-0 (Gvardiol, Tolić, Gavranović)

Dinamo Slaven Belupo 2-0 (Petković, Ademi)

Dinamo - Rijeka 2-0 (Ivanušec, Oršić)

- pobjednički niz Dinama trajao je 33 dana (od 2. veljače do 7. ožujka 2021. godine)

- niz srušen na gostovanju kod Tottenhama (poraz 2-0)

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kopićevih "sedam"

West Ham - Dinamo 0-1 (Oršić)

Dinamo - Slaven Belupo 3-0 (Oršić 2, Andrić)

Istra - Dinamo 0-2 (Gojak, Ristovski)

Hrv. dragovoljac - Dinamo 0-2 (Perić, Andrić)

Dinamo - Rijeka 2-0 (Šutalo, Oršić)

Istra - Dinamo 1-2 (Oršić 2)

Dinamo - Gorica 2-1 (Ademi, Oršić)

- pobjednički niz Dinama trajao je 62 dana (od 12. prosinca 2021. do 12. veljače 2022. godine)

- niz srušen na gostovanju kod Seville (poraz 3-1)

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jakirovićevih "sedam"

Rudeš - Dinamo 0-3 (Živković, Brodić, Sučić)

Hajduk - Dinamo 0-1 (Petković)

Hajduk - Dinamo 0-1 (Kulenović)

Dinamo - Istra 4-1 (Brodić 2, Vidović, Špikić)

Gorica - Dinamo 0-2 (Kulenović, Bulat)

Dinamo - Varaždin 2-1 (Baturina, Vidović)

Lokomotiva - Dinamo 0-1 (Kulenović)

- pobjednički niz Dinama traje 35 dana (od 17. ožujka 2024. godine)