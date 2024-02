Jakir: Nismo se željeli povući, ali smo ipak ostali bez energije. Šafarić: Rijeka je najbliža tituli!

Dinamo je s minimalnih 1-0 svladao Varaždin, tako nastavio "lov" za Rijekom i Hajdukom. Pritisak trećeg mjesta i borbe za naslov prvaka sve se više osjeća u maksimirskim hodnicima, pa je Dinamo još jednom sretno i spretno stigao do vrijedne pobjede. Petković je s bijele točke zabio za velika tri boda, a onda Nevistić raznim majstorijama spašavao "modre". I Jakirovića...

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

- Kontrolirali smo većinu prvog dijela kad smo ostali bez energije. Razmišljao sam odmah o izmjenama na poluvremenu, da budemo opasniji. U prvom dijelu smo mogli otići na 2-0, ali nismo bili precizni. Bio je dogovor da pokušamo zabiti drugi gol, ali nismo uspjeli. Kako je vrijeme odlazilo, totalno smo se povukli, ostali bez energije - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Hm, bio je penal, ja sam vidio da je Bernauer sam sebe napucao u ruku, ali sačekat ćemo sudačke analize. Zadnja šansa moramo biti odlučniji, očistiti tu loptu. Očekivao sam tešku utakmicu, igrali smo prije tri dana u Sevilli, imali smo puno problema, ali dečki su stisnuli zube i osvojili smo tri boda.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Čeka nas Betis, imamo četiri dana za pripremu, moramo se regenirirati. Betis se neće predati, pokušat ćemo sa svježinom i zamjenama, još taž će nam biti utakmica u nedjelju. Zbog ozljeda smo morali kombinirati, a svaki igrač nam je bitan. Igrači s klupe moraju biti još bolji, još odlučniji.

Kako ste zadovoljni Pierreom-Gabrielom?

- Izašao je zbog grčeva, a bio je stabilan. Defanzivno je bio dosta dobra, nudio se, ubacivao prema naprijed, dobro kombinirao s Ademijem i Kanekom. Zadovoljan sam njegovim debijem, ne zna još navike suigrača, ali u zadnjoj liniji je bio s Bernauerom i Theophileom, pa mu je bila puno lakša komunikacija.

Dinamo se u nastavku jako povukao, nije više toliko napadao. Je li to bio vaš plan igre?

- Ma nije. Htjeli smo malo s Theophileom i Bernauerom preko Nevistića "umrtviti" igru, malo ih navući, na taj smo način nekoliko puta dobri izašli, ali onda nismo bili precizni u završnici ili tim zadnjim dodavanjima. Nije nam bio pla povući se, niti smo htjeli u drugom dijelu igrati na sigurno - završio je Jakirović.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Riječ je dobio i Nikola Šafarić.

- Dinamo krenuo furiozno što smo očekivali, stvarno su imali više od igre prvih pola sata su i poveli. Zabili su sretno, mi svoje prilike nismo iskoristili. Nisu otišli na dva razlike i na kraju drama, imali smo svoje šanse, pa je po meni Nevistić igrač utakmice. Dinamo je energetski pao, već u prvom dijelu smo preuzimali inicijativu - rekao je Nikola Šafarić, pa dodao:

- Penal Dabre? Postonjski nam je uvijek prvi izbor za penale, ali ga nije bilo na terenu, pa je Dabro dobio priliku. Penali su lutrija, drugi put će zabiti. Imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili. Favorit za naslov? Ne znam, svi bi se složili da Rijeka najbolje izgleda, imaju veliki niz koji se rijetko kad događa, stabilni su, ali bit će to "mrtva" utrka do kraja. Nek najbolji osvoji naslov. To je draž ovogodišnjeg HNL-a, lani je bilo napetije "dolje", sad je napetije na vrhu, bit će zanimljivo do kraja sezone.