Jakirović: Dobru smo šamarčinu dobili u Grčkoj, trebalo je biti strpljiv. Baturina? Peckalo ga je

Dinamo je nešto kasnije od očekivanog slomio Rudeš, tek u zadnjih pola sata, ali na reprezentativnu stanku ipak ide s pobjedom (3-0) nad Rudešom i smanjenjem zaostatka za drugoplasiranim Hajdukom na jedan bod uz utakmicu manje. Upravo su mu Splićani protivnici u idućem kolu na Veliku subotu.

- Imali smo od početka kontrolu nad utakmicom, dosta smo puta dolazili u zadnju trećinu, a zbog lošeg terena i krivih dodavanja nismo upućivali udarac na gol ili bolje centrirali kad smo punili šesnaesterac, makar smo imali dobrih prilika. Ubacili smo na poluvremenu Brodića kao drugog napadača, zabili iz kornera što smo često radili, i onda je bilo lakše završiti utakmicu na najbolji mogući način - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović za MAXSport.

Kako je bilo podići momčad nakon debakla u Solunu?

- Dobili smo dobru šamarčinu, moram to priznati, nije bilo jednostavno. Ova grupa igrača je karakterna i radna, slušaju sve što im se kaže, nije bilo problema. Tražili smo s četiri nova igrača novu energiju, imali plan B ako trebamo dodati gasa, na kraju su momci dobro odradili čitavu utakmicu.

Rudeš je praktički bez ikakvog motiva, nogom i pol u drugoj ligi. Koliko je teško pripremati takve utakmice?

- Za svakoga su utakmice takve, svi gledaju stanje na tablici, ali nije to Rudeš iz prvog dijela sezone. Digao se, dobro se brani, može nešto napraviti kroz kontre. Trebalo je biti strpljiv, ne ulaziti u 'run'n'gun', dobro je to funkcioniralo.

Nakon stanke slijedi dvostruki sudar s Hajdukom.

- Sad je pauza dva tjedna, moramo se dobro odmoriti i regenerirati, imamo puno reprezentativaca. Teško je raditi taktičke treninge, ali moramo raditi u nadi da će se svi vratiti zdravi. Čekaju nas dva najveća derbija, moramo se dobro pripremiti, obje su utakmice važne.

Što je s Martinom Baturinom koji se primio za mišić i izašao u 61. minuti?

- Osjetio je peckanje i neki grč, vidjet ćemo. Mora se sutra javiti u reprezentaciju, mora obaviti preglede i vidjet ćemo što će biti.

Planovi za vrijeme reprezentativne stanke, neka prijateljska utakmica?

- U mjesec i tri tjedna ovo je bila 14. utakmica. Možda ćemo igrati između sebe, ali neće biti nikakvih prijateljskih utakmica - zaključio je Jakirović.

Davor Mladina mogao je biti zadovoljan što je Rudeš izdržao sat vremena.

- Ispada da nam je 60 minuta dovoljno i protiv momčadi jačih od nas. Moram čestitati svojim momcima na porazu, što je gadno kazati, ali odradili su dobro taktički i trkački. Ponovila se Lokomotiva, pitanje je radi li se o kondiciji, ali po našim izvještajima nije to, nego koncentracija i kvaliteta Dinama. Stavili su nas pod veći pritisak koji nažalost nismo mogli izdržati.

Što i kako do kraja sezone? Momčad sa zapada Zagreba zaostaje ogromnih 20 bodova, druga liga je neminovna.

- Borit ćemo se svaku utakmicu do kraja, igrat ćemo pošteno, pokušati profilirati mlađe igrače za iduću sezonu, radimo to učestalije. Davat ćemo maksimum, zasad je 60 minuta dovoljno, ali očito nije za 90. Dogovorili smo prijateljsku utakmicu protiv Celja u pauzu, raditi na formi i pripremati se za iduće utakmice koje će biti zahtjevne. Dolazi Rijeka, opet slična priča kao Dinamo i Hajduk. Cilj nam je skupiti određeni broj bodova da dignemo saldo. Koliko će nam to uspjeti, vidjet ćemo - rekao je Mladina.