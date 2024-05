Jakirović hvata vlastiti rekord. Može li stići brojke iz Zrinjskog?

Sergej Jakirović posljednjih je tjedana bitno promijenio krvnu sliku svoje momčadi. Dinamo danas igra otvoren, moderan, atraktivan i efikasan nogomet, "modri" stvaraju puno prigoda, praktički u svakoj utakmici dominiraju nad svojim suparnicima. I sve je potpuno drugačije nego u jesenskom dijelu sezone. Tako i rezultati...

Pokretanje videa... 04:05 Zagreb: Proslava 113. Dinamovog rođendana na Cvjetnom trgu. | Video: 24sata/pixsell

Promjena formacije (prijelaz iz 4-1-4-1 na 3-1-4-2) pokazala se punim pogotkom, Dinamo je s dva klasična napadača puno opasniji, suparnici više ne mogu duplirati Petkovića, već se trebaju baviti i drugim napadačem, bez obzira bili to Kulenović ili Brodić. Petković igra sjajno, drugi napadači su opasni, a Baturina, Sučić, Vidović, Špikić..., svi su ofenzivno orijentirani. I to djeluje jako dobro.

Trener Dinama sad je sa svojom momčadi nanizao osam pobjeda. Dinamo je u HNL-u rušio Rudeš, Hajduk, Istru, Goricu, Lokomotivu i dvaput Varaždin, a u tom su periodu Splićani "legli" i u Kupu. I to je u dosadašnjih 45 utakmica na klupi "modrih" najveći pobjednički niz Jakirovića. On za sada traje 45 dana, do nedjeljnog derbija na Rujevici ta će se brojka popeti na 49 dana Dinamove dominacije nad domaćim suparnicima.

NK Varaždin i GNK Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

A kako je Jakirović prolazio na klupi bivših klubova, gdje je imao najdulje, gdje najkraće pobjedničke nizove? Jakirović je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio šest klubova (Sesvete, Gorica, Maribor, Zrinjski, Rijeka i Dinamo), najmanje utakmice odradio je na klupi Maribora (njih tek 13), dok je najviše puta u službenim utakmicama vodio Zrinjski - čak 77 puta.

Najmanje pobjeda u nizu, Jakirović je imao u Gorici gdje je u 62 utakmice nije imao više od tri pobjede u nizu. Po četiri uzastopne pobjede aktualni trener "modrih" upisao je sa Sesvetama i Mariborom, pet uzastopnih slavlja dohvatio je u Rijeci, a sad ima osam pobjeda u Dinamu. Njegovo najplodnije trenerske dane imao je u Zrinjskom gdje je u jednom trenutku imao čak deset uzastopnih pobjeda. I uspije li Dinamo slaviti u Rijeci, pa doma protiv Osijeka, Jakirović bi izjednačio svoj rekord.

Dinamo i Rijeka sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ako Dinamo ove nedjelje slavi u Rijeci, Jakirović bi se izjednačio s Nenadom Bjelicom, kojem je također niz od devet pobjeda bio najuspješniji na klupi hrvatskog prvaka. Taj Bjeličin niz trajao je od 4. listopada do 24. studenog 2018., a Dinamo je pobjeđivao Anderlecht, Rudeš, Istru, Trnavu dvaput, Slaven Belupo, Zelinu, Osijek i Lokomotivu. I onda stao - baš na Rujevici...

Jakirovićev učinak po klubovima

Sesvete

- 36 utakmica

- 18 pobjeda, 6 remija, 12 poraza

- najviše imao četiri pobjede u nizu

Gorica

- 62 utakmice

- 27 pobjeda, 15 remija, 20 poraza

- najviše imao tri pobjede u nizu

Maribor

- 13 utakmica

- 9 pobjeda, 4 poraza

- najviše imao četiri pobjede u nizu

Zrinjski

- 77 utakmica

- 52 pobjede, 14 remija, 11 poraza

- najviše imao 10 pobjeda u nizu

Rijeka

- 27 utakmica

- 17 pobjeda, 4 remija, 6 poraza

- najviše imao pet pobjeda u nizu

Dinamo

- 45 utakmica

- 31 pobjeda, 6 remija, 8 poraza

- najviše imao osam pobjeda u nizu