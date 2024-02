Jakirović: Imamo toliko igrača s dobrim udarcem. Nekad me čudi jer želimo ušetati s loptom u gol

Prošlo je dan i pol od velike pobjede Dinama nad Betisom u Sevilli. Pred Zagrepčanima je susret kod Varaždina u nedjelju u 23. kolu HNL-a.

S kojim dijelom ste zadovoljni, u rezultatskom, ali i psihičkom smislu?

- Sigurno da će nam u psihološkom smislu sigurno puno značiti, vidjeli smo da možemo igrati na visokom nivou. Veseli pobjeda, ali svjesni smo da je to tek prvo poluvrijeme. Ništa nije gotovo i ima još druga utakmica. Između toga nas čeka Varaždin, i dečki sami su već iza utakmice u Sevilli skrenuli pozornost da nas čeka važna utakmica u nedjelju. Glavni cilj je uzeti tri boda - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović u najavi dvoboja.

Prošlu utakmicu u Varaždinu Dinamo je vodio pa lovio izjednačenje.

- Ispromašivali smo se, u prvih 20 minuta moglo je biti komotno 0-3 i kako to biva od početka ove sezone otišli smo u minus. Ganjali smo rezultat, uspjeli izjednačiti pred kraj, doslovno u zadnjoj minuti. I svjesni smo da nas čeka zahtjevan i rasterećen suparnik. Na terenu moramo pokazati i prenijeti energiju koju smo pokazali u Sevilli.

Varaždin u zadnjih pet utakmica ima samo jedan poraz i to u završnici.

- Svaka utakmica je priča za sebe i novo dokazivanje. Veseli me da su momci psihološki pokazali mentalnu snagu. Nije lako nakon svega što se dogodilo u prvenstvu doći na noge Betisu. Gdje momčadi inače jako rijetko pobjeđuju. I drago mi je da smo pokazali da nismo mi zaboravili igrati. Protivnik će nas sutra čekati na polukontre i kontre, ali dobro. Držat ćemo se plana igre, da budemo kombinatorni i dosta pokretljivi te da što više puta pucamo po golu. To stalno zahtijevamo. Ne da silujemo jer imamo stvarno jako puno igrača s odličnim udarcem pa me nekada čudi kada preiskombiniramo, kada želimo ušetati s loptom u gol.

Energetski dio nakon Seville?

- Jučer je bilo dobro premda smo praktički izgubili noć. Došli smo u pola pet smo sletjeli, dok smo došli do stadiona, dok su svi otišli svojim kućama... To vam je šest ujutro. Popodne smo s njima komunicirali jesu li se dobro naspavali, ali danas je drugi dan. Vidim da je i njima laknulo što se tiče te utakmice pa će priprema za ovu biti dobra i da će energija biti dobra. I da će svi htjeti igrati, a na meni je da procijenim koje pozicije i gdje nam treba ta energija kako bi uspjeli iskontrolirati sve što će se događati.

Koliko promjena će biti u prvih 11?

- Tri. Tri igrača za sada. Zagi ima problema s kukom i s prstom na ruci pa računamo vratara Nevistića. Odlučili smo ga zaliječiti.

Navijači?

- Navijači su stalno uz nas. Mi smo ti koji su više puta podbacili pa unatoč našim podbačajima dođe ih svaki put sve više. Nadam se da ćemo ih sutra nagraditi pobjedom i s tri boda.