Jakirović: Javnost podcjenjuje ovu ligu, ali ovo je velik uspjeh! Vrijeme je da padne i Hajduk...

Sergej Jakirović preživio je europsku jesen na klupi Dinama i odradio je uspješno. Pobjedom nad Ballkanijem 3-0 izborio je šesnaestinu finala trećerazrednog Uefina klupskog natjecanja.

- U pripremi je bilo važno zadržati stabilnost, nisam htio da nas kontriraju. Normalno je da ćemo mi biti na lopti i imati posjed, nisam htio da se ponovi Rudeš. Da dolazimo gore sa što više igrača i povedemo što ranije. Imali smo šansu Baturine, ali nismo zabili. Igrali smo protiv dobre momčadi, jako uigrane, dvije godine su skupa, kolega radi dobar posao. Sve je bilo lakše kad smo zabili prvi gol i u desetak minuta odradili posao. Ali nije bilo tako lako kao što to rezultat sugerira - rekao je trener Dinama za Arenasport.

Dugo je Dinamo lomio Kosovare, bio je strpljiv, čekao do 69. minute na vodeći gol koji je zabio Dino Perić. A onda je dva dodao Bruno Petković. No početkom nastavka nije to baš izgledalo najbolje.

- Nisam priželjkivao to, nismo radili kvalitetan pritisak na loptu, nismo ga pokrili. Stajali smo s tri vezna u liniji skoro, nisam to želio. Nije bilo planirano, nisam htio da se uvlačimo, ali bilo je bitno da im nismo dozvolili nešto da nam zabiju - rekao je Jakirović.

Kad je pao prvi gol, sve je bilo lakše.

- Da, oni su oko 60., pogotovo kad su primili, fizički pali, a mi smo bili razigraniji, pogotovo s desne strane preko Kaneka i Špikića. Bulat je zamijenio Baturinu koji je bio pod virozom, ali htio sam da igra od početka, da ga probije, što se kaže, čeka ga utakmica u nedjelju. Imamo 14-15 igrača koji mogu napraviti pomak i to se vidjelo kad su drugi ušli s klupe.

Petković je bio jedan od najraspoloženijih.

- Bruno je iznimno bitan za našu igru, rastereti te, drži loptu okrenut leđima, ima lucidnost da igra, zabio je dva gola, imao još jednu lijepu šansu. Bio je dva mjeseca odsutan, svaka mu čast na današnjoj utakmici.

Kako sad gleda na jesen u kojoj je nekoliko puta umalo dobio otkaz, a ovime ipak spasio sezonu i to može poboljšati u nedjelju protiv Hajduka?

- Velik je uspjeh prezimiti u Europi. Možda javnost podcjenjuje ovu ligu, prošle godine ju je uzeo West Ham pa su se ljudi radovali. Imam osjećaj da sam dvije godine u Dinamu koliko smo odigrali utakmica, nemaš odmora. Ovo nam je bila 31. utakmica od 15. srpnja. Momci daju sve od sebe, nekad je bolje, nekad je slabije. Sad imamo zimski prijelazni rok, znam točno što nam treba, ali potrudit ćemo se, pogotovo prema naprijed, oni koju napadaju prostor. Derbi s Hajdukom? Bez obzira na to koji ste na ljestvici, vrijeme je za pobjedu nakon dva poraza protiv njih.

Ždrijeb iduće faze je u ponedjeljak, igra se 15. (vani) i 22. veljače (Maksimir), a protivnik Dinama bit će Olympiacos, Ajax, Betis, Sturm, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette ili Molde.

- Ovisi koga ćemo dobiti u ždrijebu. Pripremiti se, to je treći iz Europske lige pa će sigurno biti neki jači. Nemam nikakvih želja, sve su to dobri klubovi, ali Dinamo s njima može igrati. Završit ćemo u nedjelju derbi pa onda koga dobijemo, u borbu, nema druge - zaključio je Jakirović.