Jakirović je rušio Dinamo kao igrač, ali kao trener bez boda!

Sergej Jakirović u posljednje se dvije godine nametnuo kao jedan od zanimljivijih trenera Prve HNL. Trenerski kruh na prvoligaškom društvu osjetio je s 41 godinom, a samo dvije sezone kasnije spada među starije trenere domaćeg nam nogometa. Iako ima tek 43 na leđima, od Jakirovića su mlađi Ivan Prelec (32), Simon Rožman (37), Tomislav Stipić (40), Igor Tudor (41) i Goran Tomić (42).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Aktualni trener Gorice u samo dvije sezone napravio je puno kvalitetnih stvari, od svoje momčadi stvorio kvalitetnog prvoligaša koji stalno 'gleda' prema Europi. Dapače, Gorica je u tom periodu odradila i nekoliko kvalitetnih transfera (Atiemwen, Miya, Zwolinski...), pa je sada i s financijske strane prilično stabilan klub. A podsjetimo, Gorica u svom kadru ima još zanimljivih pojedinaca poput Lovrića, Ndiayea, Suka..., pojedince na kojima će također 'nešto kapnuti'.

No, Sergej Jakirović, barem kao trener, ima velikih problema s Dinamom. U dosadašnjoj karijeri šest se puta obračnuao s 'modrima', tu upisao svih šest poraza. Očito još nije pronašao dobitnu kombinaciju kako zaustaviti Dinamo, hoće li mu to uspjeti danas? Dinamo ga danas dočekuje s puno izostanaka (Ivanušec je 'out', na klupi bi konačno mogli biti Ademi, Atiemwen i Kulenović), dok Gorica može zaigrati na 'sve ili ništa', u Maksimiru doista nema što izgubiti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zanimljivo, Jakirović je znao, kao igrač, biti koban za Zagrepčane. Baš on je u sezoni 2002/03. s Kamen Ingradom zlatnim golom izbacio Dinamo iz hrvatskog Kupa. To kao da mu nije bilo dovoljno, pa je i u sezoni 2004/05. zabio pobjednički gol u prvenstvenoj pobjedi (2-1) Zagreba nad 'modrima'. Sergej Jakirović je na klupi Gorice pobjeđivao sve druge aktualne prvoligaše (pa i prošlogodišnji Rudeš), ali još čeka na prvi 'skalp' Dinama. No, Nenad Bjelica vjeruje u svoju momčad...

- Fizički i mentalno smo se oporavili od ispadanja iz Kupa, vjerujem da ćemo to pokazati i već protiv Gorice. Neki igrači nam se polako vraćaju, pa vjerujem da bi Ademi, Atiemwen i Kulenović mogli biti na klupi, pa nam po potrebi pomoći u nastavku utakmice ako će to trebati. Kompletiramo se, to je dobro, van stroja nam je jedino Ivanušec, ali je i Stojanović imao nekih problema, pa ćemo vidjeti kakvo će s njim biti stanje. Svi ostali su spremni za nastup, dat ćemo sve od sebe kako bi pred našim navijačima upisali još jednu pobjedu - poručio je s druge strane trener Dinama Nenad Bjelica.

Kao trener protiv Dinama

1. Gorica - Dinamo 0-1 (Olmo)

2. Dinamo - Gorica 1-0 (Šitum)

3. Gorica - Dinamo 1-2 (Lovrić / Andrić 2)

4. Dinamo - Gorica 3-1 (Moro, Olmo, Leovac / Ndiaye)

5. Dinamo - Gorica 3-1 (Olmo, Moro, Gojak / Lovrić)

6. Gorica - Dinamo 2-4 (Lovrić, Suk / Oršić 3, Kadzior)

- šest utakmica, šest poraza

Kao igrač protiv Dinama

1. Dinamo - Istra 2-0 (Šokota, J. Šimić)

2. Dinamo - Kamen Ingrad 1-1 (Sedloski / Vidović)

3. Kamen Ingrad - Dinamo 0-1 (Smoje)

4. Kamen Ingrad - Dinamo 0-2 (Mitu, Olić)

5. Dinamo - Kamen Ingrad 1-1 (Kranjčar / Zekić)

6. Zagreb - Dinamo 2-1 (Bartolović, JAKIROVIĆ / Ljubojević)

7. Dinamo - Zagreb 1-2 (Ljubojević / Klić, Vidović)

8. Dinamo - Rijeka 1-0 (Vukojević)

9. Rijeka - Dinamo 2-4 (Škoro, Šafarić / Modrić, Vrdoljak, Mikić, Vukojević)

10. Dinamo - Rijeka 6-1 (Tadić 3, Vukojević 2, Mandžukić / Tadejević)

- 1/8 finala Kupa, 2002/03. Kamen Ingrad - Dinamo 2-1 (Popović, JAKIROVIĆ / Olić)



- 11 utakmica, tri pobjede, dva remija, šest poraza