Jakirović: Još ne znamo kakva će biti sudbina Brune Petkovića. Dolasci? Prioritet nam je Pjaca!

Dinamo je počeo s pripremama za novu sezonu. Sergej Jakirović danas je u Maksimiru okupio svoje igrače s kojima će do 8. srpnja trenirati u Zagrebu, a onda momčad vodi na pripreme u austrijski Bad Radkersburg. Dinamovci će na samoj granici Austrije i Slovenije zadržati do 17. srpnja, tamo odigrati i tri utakmice. Zagrepčani će se tamo sučeliti CSKA 1948 Sofiji, Bešiktašu i Krivbas

Pokretanje videa... 01:00 Marko Pjaca u Dinamu! U mega transferu s Rujevice ponovno je 'modri' nakon osam godina | Video: 24sata Video

- Nadam se da sam vam nedostajao, ha, ha. Svi smo se odmorili i fizički i mentalno, ne sjećam se otkad sam u ovom poslu da sam imao ovakvu pauzu. Odradili smo testiranja, dečki su u dobrom stanju, možemo napraviti sve što smo zacrtali. Ovaj tjedan ćemo dizati funkcionalne sposobnost, u Austriji ćemo biti 10 dana, tad će nam se priključiti Petković, Baturina i Hoxha. Igrat ćemo tri pripremne utakmice, pa se vraćamo u Zagreb. Onda imamo generalku sa Šahtarom, iako ne volim tu riječ - kaže Sergej Jakirović, pa nastavlja:

- Dojmovi? Kad ostvarite ciljeve sve je lakše, svi smo zadovoljni. Ne znam, prvi put da smo osigurali Europsku ligu, imamo sigurnih 10 europskih utakmica, u Europi smo do zime. Potencijalno možemo igrati i u Ligu prvaka. Rekao sam, treba sve napraviti kako bi ušli u Ligu prvaka, zahvalio bij se navijačima na podršci cijele sezone, na onoj atmosferi kad smo slavili na Trgu. Na valu toga želim da tako nastavimo u novoj sezoni.

Čak 38 igrača je na vašem popisu za pripreme...

- Mogu se očekivati promjene, aktivni smo na tržištu, ali radimo u tišini. Sve planski. Gledamo, pregovaramo, nekad ne ovisi sve o nama. Svakodnevno sam u kontaktu sa sportskim direktorom Marićem. Pjaca? Sve je u pregovorima, kad bude službeno bit ćete obaviješteni. Mislim da će nam Bešiktaš biti otvorena utakmica, igra se u Lendavi, tamo postoje uvjeti za sigurnost.

Konferencija za medije Sergeja Jakirovića nakon utakmice | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Nema više Halilovića, Kaneka, Vidovića...

- Haliloviću je istekao ugovor, nismo mu ga išli produljiti, hvala mu na svemu. Kaneku i Vidoviću su istekle posudbe, nismo uspjeli pronaći zajednički jezik za dalje s njihovim klubovima. Za sada. A ugovor je istekao i Drmiću.

'Beljo? Ako ste vi tako objavili...'

Na kojoj poziciji tražite pojačanja?

- U svakoj liniji po jednog igrača. Zavisi i o tome tko će otići. U veznom redu nas ima dosta, tu smo dobri, postoji mogućnost da netko dođe. Možda krila, otišli su nam Vidović i Kaneko. Zavisi i o tome hoće li Petković doći ili otići, sigurno i nešto u zadnjoj liniji. Da, Pjaca nam je prioritet, donosi veliku kvalitetu, dijete je Dinama, aktivni smo. Beljo? Ako je nešto izašlo u medijima, onda valjda vi sve znate, tako ću reći, ha, ha. Torrente i Gnezda Čerin? Radimo na svemu. Za Gnezdu Čerina smo poslali jednu ponudu, Slovenci igraju na Euru, pa može doći do nekih promjena cijena na tržištu.

Kako ocjenjujete nastupe Dinamovih igrača na Europskom prvenstvu?

- Dinamovi igrači na Euru? Solidno. Možemo biti pametni i reći da je to katastrofa, očekivali smo prolaz grupe, ali nismo uspjeli. Treba napraviti sve da bude u budućnosti još bolji. Hrvatska je u šest godina napravila čudesne stvari, ovoga puta nije išlo.

Kako gledate na dolazak Gattusa u Hajduk?

- Dobra reklama za naš nogomet, za našu ligu. Veselimo se međusobnim dvobojima, vidjet ćemo kako će to ispasti. Najava dolaska velikih igrača u Hajduk? To je za sve nas velika reklama, vidjet ćemo što će biti kad se to i ako se dogodi.

Situacija s Bulatom i Šutalom?

- Pregovara se, dogovara se. Pojavila im se prilika za napredak, za novi nivo, klub tu vidi svoju šansu da plasira igrače u inozemstvo.

'U Austriju vodim 26-27 igrača'

Slučaj Šotiček?

- Spominje se puno imena, nekad od vas saznam tko dolazi u Dinamo. I to mi je fora, znam da je vama dosadno sada po ljeti, srećom da ste se sad morali baviti Eurom, ha, ha. Aktivni smo na tržištu.

Je li vam pritisak što ste već na korak do Lige prvaka?

- To je sjajan pritisak. Pričali smo o pritisku. To je velika prilika, napravit ćemo sve da probamo ostvariti taj cilj. Znaju se naši ciljevi kad ste u Dinamu. Moramo dobro ući u prvenstvu, dobiti povratnu informaciju ako nešto treba mijenjati igrački do kraja prijelaznog roka.

Koliko ćete igrača voditi na pripreme u Austriju?

- Vjerojatno 26-27 igrača plus četiri golmana - završio je Jakirović.