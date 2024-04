Jakirović otkrio zašto je Petko jedini pozdravio BBB u Splitu: 'Konačno smo vratili kontrolu'

Dinamo u vrlo pozitivnom ozračju dočekuje Istru u 29. kolu HNL-a. Dva puta u četiri dana slavio je u najvećem hrvatskom derbiju na Poljudu, Hajduk udaljio od naslova i konačno uhvatio formu koja ga je mučila dobar dio sezone.

Za početak kratak rezime dva derbija na Poljudu, u oba je Dinamo slavio 1-0?

- Bilo je dosta naporno, vratili smo se dosta kasno. Ujutro, u biti. Sve je kako treba, odigrali smo dvije jako dobre utakmice. Prvenstvena je bila, onako, s psihološke strane teža. Veći je bio pritisak da ne smiješ napraviti krivi korak jer ostaje sve u zraku, u teoriji. To smo dobro apsolvirali. Zatim smo se pripremili još bolje za Kup utakmicu, napravili neke rotacije, neke promjene u sastavu i vidim da je to dobro svima leglo. I mi smo u analizi vidjeli da smo bili dobri. Odigrali smo stvarno jako dobro prvo poluvrijeme gdje smo mogli povesti s više golova razlike. Drugo smo iskontrolirali mada nije bio plan da se branimo čitavo vrijeme, ali to je i zasluga Hajduka pogotovo jer je pokušavao dugim loptama. A poslije kada je ušao Trajkovski, Perišić, Kalinić je bio unutra, Pukštas... Pokušavali su dugim loptama doći što bliže našem golu i ugroziti nas. Bilo mi je žao što prvo poluvrijeme nismo zabili još koji pogodak jer ti se u nogometu to može osvetiti. Ali, hvala Bogu nije ništa. Uspjeli smo pobijediti, plasirati se u finale što je bio cilj. I gledamo s optimizmom do kraja sezone - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović u najavi dvoboja.

Pobjede kod Hajduka vjetar u leđa

Dinamo se fizički dosta umorio, ali na mentalnom planu dvije pobjede na Poljudu zaista puno znače. Što može prevagnuti od toga?

- Što se tiče energije, ova momčad je naviknula igrati svaka tri, četiri dana. Tako da nam to ne predstavlja problem. To smo već pokazali, dokazali. Imamo danas još jedan trening pa ćemo za sutra procijeniti da s te energetske strane budemo jako dobri jer nas čeka isto zahtjevna utakmica protiv protivnika koji nema što izgubiti. Što se tiče psihološke strane, sigurno da je ovo vjetar u leđa za sve što se do sada događalo u sezoni. Vratili smo kontrolu, da ovisimo sami o sebi i to je najvažnije.

Jeste li zadovoljni širinom?

- Zadovoljan sam. Mi smo cijelo vrijeme zadovoljni, samo imate po tom putu problema, što je sasvim normalno jer ima tu puno utakmica. Puno se tu nakupi. Ne toliko fizičkog umora koliko psihološkog. Neki su nam se igrači vratili, neki koji su bili dugo ozlijeđeni. Sada im kroz određeno dizanje minutaže pokušavamo dati da osjete, da pomognu momčadi i ja se nadam da do kraja nećemo imati problema i da ćemo još više podići formu. Sad smo dobri, ali možemo mi to još i bolje.

Tramezzani još istražuje u Istri

Par riječi o idućem protivniku Istri. U zadnjih sedam utakmice tek jedan poraz i to tijesan od Hajduka.

- Svjesni smo svega, ništa nije gotovo. Svaka utakmica nosi tri boda i mi se za svaku maksimalno pripremamo. To moramo, profesionalci smo i moramo da bi došli do konačnog cilja. Što se tiče Istre, vidjelo se dolaskom kolege Tramezzanija da je uveo više taktičke discipline, da te zahtjeve pokušavaju ostvariti na terenu. I on se igra sa sustavima, nijednu utakmicu nije igrao isto pa mi moramo predvidjeti i pogoditi u kojem sustavu će izaći da pogodimo kako ćemo igrati protiv njih. Puno toga će ovisiti o nama, bez imalo podcjenjivanja. Moramo napraviti sve da uzmemo tri boda. Znamo da im radi tri žuta kartona nema standardnih igrača, Blagojevića, Majstorovića i Petrusenka, tako da, isto očekujemo tko će ih zamijeniti. Ali sigurno će se ti igrači htjeti dokazati kada dobiju priliku.

Rekli ste da će se sve znati nakon zadnjeg treninga. Ima li nekih spoznaja tko sigurno neće nastupiti?

- Kaneko ima tri žuta kartona, Živkovića muči aduktor i neće biti u rosteru, Bernauer moramo vidjeti problem s leđima. Otpao nam je na dan utakmice u Splitu. Ovo ostalo, koliko ja znam, je sve na dispoziciji.

Navijači?

- Hvala im još jednom, u ta tri, četiri dana, pogotovo jer znamo da je bio Uskrs i znamo koliko tu ima ljudi koji su sa strane, koliki put treba prevagnuti... Žao mi je što tehnički nismo uspjeli doći i pozdraviti jer nas je policija zamolila da ne bude još većih problema što mi apsolutno podržavamo. Zato je samo Bruno kao kapetan otišao pozdraviti i objasniti situaciju. Tako da nismo ni po putu stajali nego smo doslovno slušali što nam je policija rekla - zaključio je Jakirović.