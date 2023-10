Jakirović: Ovo je teška bruka. Moram prespavati pa donijeti neke odluke o svojoj budućnosti

Dinamo je potpuno razočarao u Prištini, "modri" su u 2. kolu grupne faze Konferencijske lige upisali jedan od najtežih europskih poraza u zadnjih 15-ak godina. Ballkani je nadigrao i svladao hrvatskog prvaka, dodatno zakomplicirao "modrima" put prema novom europskom proljeću. Ako o tome sada ima smisla i pričati...

- Čestitam Ballkaniju na potpuno zasluženoj pobjedi, radili su sve što sam htio da radi moja momčadi. Stavili smo na teren sve što imamo na raspolaganju, pokušali smo mijenjati sustav, tražili kasnije nešto više, ali drugi gol koji smo primili je tragikomičan. Ispričavam se svim navijačima Dinama, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti koja podržava Dinamo, sigurno da ja snosim odgovornost, ali i igrači se u dubini duše trebaju zapitati što rade, što daju od sebe, klub kao Dinamo ovo ne zaslužuje - poručio je Sergej Jakirović.

Je li nekim igračima ovo bila zadnja utakmica za Dinamo?

- Ne znam ni je li za mene bila zadnja utakmica, moram prespavati, pa donijeti odluku o tome. Smatram da sam i ja odgovoran, a mislim kako dajem sve od sebe, cijeloga sebe za ovaj klub. Dajem igračima šanse, najgore je stalno nešto pričati, kako vas netko ne voli, ali onda kad igrači izađu na teren sve se vidi. I o tome neki moraju dobro razmisliti. I moraju se zapitati zaslužuju li biti dio ovoga kluba.

Trener Dinama je bio ljutit...

- Ovo mi je najteži poraz u karijeri, ma ovo nije bilo ni blizu Dinama. Moj najteži poraz, ovo nema veze s vezom, ovo je meni teška bruka. Pali smo bez ispaljenog metka, meni je to nezamislivo. Teren? Ma on je isti i njima i nama, ako ne možete dobiti duel, proći nekoga, to nema veze s terenom. A napravili smo toliko grešaka, svaki dan treniramo da budemo bolji, možda i ne možemo bolje od ovoga.

Što znači da ćete razmisliti, pa donijeti odluku?

- Baš to, da ću prespavati i donijeti odluku što dalje. Vidjet ćemo sutra. Sigurno nismo podcijenili Ballkani, znali smo sve o njima, ali ovo je nedopustivo - završio je Jakirović.

